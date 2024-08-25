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На сухом пайке

«Зенит» и Спартак» сыграли безголевую ничью на «Газпром Арене»

ФК «Зенит» не сумел обыграть «Спартак» в матче шестого тура Российской премьер-лиги. Встреча, прошедшая на «Газпром Арене», завершилась со счетом 0:0. Это вторая подряд потеря сине-бело-голубыми очков в чемпионате: до этого была ничья с «Химками». Возникли проблемы в игре, которые пока разрешить не удалось, в том числе из-за противодействия соперников.

Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) на стадионе «Зенит Арена»

Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) на стадионе «Зенит Арена»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) на стадионе «Зенит Арена»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Для всех болельщиков, а для поклонников «Спартака» в особенности, большим сюрпризом стало то, что в стартовом составе петербуржцев вышли бразильцы Вендел и Педро. Обоих посреди недели глава правления ФК «Зенит» Александр Медведев записал в разряд тех, кто не сможет помочь команде в битве со «Спартаком» из-за травм. «Придется играть за себя и за того парня»,— сказал Медведев. Но оба бразильца вышли на поле. И не показали своей лучшей игры, как и многие другие игроки «Зенита». По-настоящему травмированными оказались полузащитники Максим Глушенков и защитник Вячеслав Караваев. Они не приняли участия в матче. И даже трудно сказать, кого из них больше не хватало на поле.

Вендел не смог провести свой лучший матч, потому что был не в форме. Из-за этого больше работы старался взять на себя Клаудиньо. Но у него нет столько здоровья. Если Клау, как называют бразильца, много бегает, это сказывается на его работе с мячом и на технике — давно замечено. Неслучайно Сергей Семак, главный тренер «Зенита», почти в каждой игре меняет Клаудиньо. Он не «вывозит». Так что то и дело вспоминался Глушенков, которому в предыдущем туре сломали руку.

Сергей Волков, один из новичков «Зенита», заменивший на правом фланге Караваева, не вписался в игру. В защите он еще как-то отрабатывал, но атаке ничем помочь не смог. Не рисковал на противоположном фланге и другой защитник — Дуглас Сантос. Андрей Мостовой, которому досталось место в стартовом составе, и вовсе «выпал». Все делал невпопад. И после первого тайма был заменен. Как и Волков.

Со «Спартаком» петербуржцы сыграли на «Газпром Арене» 0:0 в третий раз подряд (до этого были игры в чемпионате и Кубке России). И впервые, наверное, гости владели заметным преимуществом. Это касалось контроля мяч, задумок, элементов борьбы. «Зенит» больше рассчитывал на контратаки. Но некому было подтащить мяч к чужой штрафной. Из-за этого «на голодном пайке» оставался единственный форвард хозяев — Матео Кассьерра.

Неизвестно, как сложилось бы игра во втором тайме, если бы у «Зенита» на 62-й минуте не удалили защитника Страхиню Эраковича — за две желтые карточки. С одной стороны, это помогло сине-бело-голубым: «Спартак» испугался сам себя и перестал атаковать. С другой, у зенитовцев силы таяли с каждой минутой. И концовка матча осталась за гостями. Только мастерство вратаря Латышонка спасло «Зенит» от пропущенного гола. Один раз в безнадежной ситуации команду спас Вильмар Барриос. В итоге финальный свисток с облегчением встретили все. «Спартак» все же не проиграл. «Зенит» играл тяжело и был ближе к поражению, чем к ничьей.

Сергей Семак справедливо после матча назвал игру своей команды не лучшей. И сказал, что надо работать. Потому что ударный старт, ознаменовавшийся четырьмя победами (три из них — с крупным счетом), продлить не удалось. Сначала «Химки» дали «Зениту» бой, отобрав у него очки (1:1). Эта команда, которой управляет испанский тренер Франк Артига, удивляет на старте сезона многих. А потом петербуржцам не дал развернуться «Спартак», который тоже на этом этапе заслуживает комплиментов от болельщиков и экспертов. В итоге лидерство «Зенита» в таблице растаяло.

Сейчас команде важно одержать победу в матче седьмого тура РПЛ, который пройдет 31 августа в Нижнем Новгороде,— там «Зениту» будет противостоять «Пари НН». После этой игры в чемпионате наступит перерыв, надо уйти на него в хорошем настроении. Но сначала петербуржцам предстоит сыграть еще в Кубке России против «Акрона» — игра пройдет 27 августа в Самаре. Само по себе кубковое соревнование выглядит на этом этапе бессмысленным из-за громоздкого регламента, но дает тренерам возможность проверить в деле ближайший резерв. В матчах чемпионата возможностей для экспериментов уже меньше.

Кирилл Легков

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