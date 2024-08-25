Теперь садиться поздно

Как стало известно «Ъ», до суда слишком поздно дошло уголовное дело бывшего финансового директора компании «Мечел» Сергея Резонтова. Вместе с экс-топ-менеджером предприятия Татьяной Прокофьевой, а также бывшим собственником международной группы UFS и российской инвестиционной компании «Арбат Финанс» Еленой Железновой он обвиняется в мошенническом хищении почти 16 млн акций «Мечела», которое, по версии следствия, повлекло ущерб на сумму 560 млн руб. Разбирательство стартует на следующей неделе, притом что сроки содержания под стражей у фигурантов уже истекли. Вышел по делу и десятилетний срок давности, поэтому очевидно, что даже в случае признания вины предполагаемых участников аферы никто из них не сядет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К началу рассмотрения своего дела Сергей Резонтов может выйти на свободу

Фото: Сергей Петров / ТАСС К началу рассмотрения своего дела Сергей Резонтов может выйти на свободу

Фото: Сергей Петров / ТАСС

По данным «Ъ», с ходатайством о продлении срока ареста Сергею Резонтову и Татьяне Прокофьевой, которые были заключены под стражу в декабре 2023 года, ГСУ СКР по Москве обращалось в Замоскворецкий суд Москвы 12 августа. Тогда следствие просило оставить фигурантов в СИЗО еще на месяц — до 15 сентября. Однако судья Юрий Рахматов просьбу удовлетворил частично, продлив обвиняемым срок стражи только на две недели, до 28 августа — даты истечения десятилетнего срока давности инкриминируемого им преступления. По закону находиться в СИЗО фигуранты могут до 00 часов 28 августа. А поскольку судья Мещанского суда Татьяна Изотова назначила предварительное слушание по делу только на полдень 28 августа, то приедут подсудимые на процесс уже не под конвоем, а сами. Третья фигурантка — Елена Железнова — находится по этому делу без всякой меры пресечения.

Это связано с тем, что ей избран домашний арест в рамках другого дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое с июня слушается в Басманном суде Москвы. Поэтому не совсем понятно, каким образом Елена Железнова сможет совместить два разбирательства одновременно. Не исключено, что на предварительном слушании ее адвокаты поднимут вопрос об объединении двух дел в одно производство.

Защита же Сергея Резонтова намерена ходатайствовать о возврате дела прокурору в связи с рядом нарушений, которые, на ее взгляд, были допущены на следствии, и неподсудностью дела Мещанскому суду. Так, по мнению адвоката Сергея Резонтова Дениса Саушкина, дело следовало направить в Басманный суд Москвы. Он отметил, что именно такое решение в 2019 году принял Мещанский суд столицы, вернув первое дело Елены Железновой на доследование. В дальнейшем его рассмотрел Басманный суд, приговорив фигурантку к семи годам колонии (впоследствии Мосгорсуд уменьшил ей срок до шести с половиной лет, этот срок она уже отсидела).

Предъявленное в то время Елене Железновой обвинение, как утверждает господин Саушкин, практически идентично нынешнему. Только тогда женщину судили за хищение 14 млн акций ОАО «Мечел» стоимостью 2, 6 млрд руб. Сейчас же ей совместно с другими фигурантами вменяется в вину хищение почти 16 млн акций компании. «При этом умысел на хищение, по версии следствия, возник у фигурантов при заключении в 2012 году одного и того же договора»,— говорит адвокат. Он полагает, что Елену Железнову фактически собираются дважды судить за одни и те же деяния.

«Однако по закону человека нельзя судить за одно и то же преступление дважды. Первый приговор по ее делу уже вступил в силу. Но установленные в нем обстоятельства противоречат новому обвинению»,— полагает защитник.

Это, по его мнению, является препятствием для рассмотрения уголовного дела судом.

Согласно материалам дела, вменяемые фигурантам в вину хищения были совершены в 2012–2014 годах. Тогда, по версии следствия, Сергей Резонтов и Татьяна Прокофьева вступили в преступный сговор с собственником кипрских компаний UFS Investments Limited и UFS Capital Limited Еленой Железновой. Они убедили руководство зарегистрированной на Кипре материнской компании холдинга Calridge Limited (собственник акций ПАО «Мечел») и председателя совета директоров ПАО Игоря Зюзина заключить ряд договоров займа с группой компаний UFS под залог акций ПАО «Мечел» с заведомо невыгодными для последнего условиями, заявив об отсутствии иной альтернативы получения финансирования. В соответствии с условиями сделки «количество подлежащих залогу акций должно было значительно превышать необходимое для обеспечения исполнения договорных обязательств».

По версии следствия, впоследствии соучастники решили похитить ценные бумаги, отказавшись высвобождать их из-под залога «под надуманным предлогом», а полученные в результате совершения преступления деньги разделили между собой.

В результате материнская компания «Мечела» Calridge Limited лишилась 15 млн 919 тыс. 267 акций, что причинило ей ущерб на сумму 560 млн 358 тыс. 213 руб. На эту сумму компания и заявила иск к фигурантам.

Их действия следствие трактовало как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), за что им грозит до десяти лет колонии. Сергей Резонтов, на момент ареста занимавший должность гендиректора компании—разработчика программного обеспечения IT One, Татьяна Прокофьева и владелица международной группы UFS Елена Железнова на следствии вину не признали.

Такой же позиции, по данным «Ъ», фигуранты собираются придерживаться и в суде, настаивая, что в их действиях отсутствовал состав преступления.

Так, адвокат Сергея Резонтова Денис Саушкин отметил, что его подзащитный работал в группе «Мечел» до 2012 года и затем вернулся туда лишь в ноябре 2014 года, «когда об утрате акций уже было известно, однако никаких претензий к нему не предъявляли». После этого он проработал в компании до 2017 года. Защитник утверждает, что в данном деле «никто никого не обманывал, а главе “Мечела” Игорю Зюзину были известны все нюансы сделки». Адвокат заметил, что в тот период акции компании «Мечел», которая кредитовалась у ведущих банков, падали в цене и ей срочно требовались деньги. «В этой связи Зюзиным и было принято решение занять средства у UFS под залог ценных бумаг»,— полагает господин Саушкин.

Представляющий интересы потерпевшего, акционера ПАО «Мечел» — компании Calridge Limited, адвокат Александр Шутков воздержался от комментариев на данном этапе процесса.

Отметим, что, поскольку по делу 28 августа истекает десятилетний срок давности, суд должен будет выяснить у подсудимых, согласны ли они на прекращение уголовного преследования по этому нереабилитирующему основанию. Защита Сергея Резонтова заявила, что бизнесмен намерен настаивать на проведении судебного разбирательства «для того, чтобы доказать свою невиновность». Впрочем, даже если суд вынесет обвинительный приговор и назначит подсудимым сроки, то в итоге он должен будет их от наказания освободить.

Мария Локотецкая