Срок давности — не повод для освобождения

Замоскворецкий суд Москвы продлил до 15 августа срок ареста бывшего финансового директора компании «Мечел» Сергея Резонтова и экс-топ-менеджера предприятия Татьяны Прокофьевой. Им вменяется в вину мошенническое хищение почти 16 млн акций, что причинило ущерб предприятию на 560 млн руб. Доводы защиты фигурантов о том, что по делу истек десятилетний срок давности, а расследование дела подходит к концу, суд не принял, отказавшись освободить Сергея Резонтова и Татьяну Прокофьеву из-под стражи или перевести их под домашний арест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Уголовное дело по факту хищения акций ПАО «Мечел» у зарегистрированной на Кипре материнской компании холдинга Calridge Limited было возбуждено 15 июня 2023 года вторым следственным отделом (расследует налоговые преступления) второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Москве. Первоначально оно велось в отношении неустановленных лиц, но в декабре того же года обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере — до десяти лет лишения свободы) было предъявлено бывшему финдиректору «Мечела» Сергею Резонтову и экс-заместителю директора управления по международным вопросам ПАО (до 2016 года — ОАО «Мечел») Татьяне Прокофьевой. Оба 22 декабря были заключены в СИЗО.

Согласно материалам дела, хищение имело место в 2012–2014 годах. Тогда, по версии следствия, Сергей Резонтов и Татьяна Прокофьева «вступили в преступный сговор» с неустановленными лицами из числа руководства кипрских копаний UFS Investments Limited и UFS Capital Limited. Они убедили руководство Calridge Limited заключить ряд договоров займа с группой компаний UFS под залог акций ПАО «Мечел» с заведомо невыгодными для последнего условиями. В соответствии с ними «количество подлежащих залогу акций должно было значительно превышать необходимое для обеспечения исполнения договорных обязательств».

По версии следствия, соучастники решили похитить ценные бумаги, отказавшись высвобождать их из-под залога «под надуманным предлогом», а полученные в результате совершения преступления деньги разделили между собой.

В результате материнская компания «Мечела» Calridge Limited лишилось 15 млн 919 тыс. 267 акций, что причинило ущерб на сумму 560 млн 358 тыс. 213 руб.

Сергей Резонтов, на момент ареста занимавший должность гендиректора компании—разработчика программного обеспечения IT One, и Татьяна Прокофьева вину не признали.

Ходатайства следствия о продлении срока ареста еще на три месяца 13 июня в двух отдельных заседаниях рассмотрела судья Замоскворецкого суда Юлия Варанкина. Необходимость дальнейшего содержания фигурантов под стражей следствие обосновало особой сложностью дела, связанной с «давностью преступлений», а также необходимостью допросить ряд свидетелей, предъявить фигурантам обвинение в окончательной редакции, ознакомить их и потерпевшего с материалами дела.

Следователь также указал, что Сергей Резонтов и члены его семьи имеют в собственности многочисленные объекты недвижимости и высокий уровень дохода, а сыщики располагают данными о причастности бывшего топ-менеджера «Мечела» к «иным эпизодам преступной деятельности». Он выразил опасение, что подследственный станет давить на свидетелей из числа бывших подчиненных, и просил оставить его и Татьяну Прокофьеву в СИЗО до 15 августа.

Сам Сергей Резонтов, который является отцом троих детей, заявил, что преступления не совершал. Он просил ходатайство следствия отклонить. Его адвокат Денис Саушкин заявил, что держать его подзащитного в СИЗО нет оснований и даже бессмысленно.

По словам защитника, еще в 2013 году по делу истек десятилетний срок давности привлечения к уголовной ответственности.

Он утверждал, что, согласно разъяснениям Верховного суда, срок давности начинает течь, когда был подписан последний договор займа, в данном случае в 2013 году.

Однако следствие трактует его по-иному — с 2014 года, когда ценные бумаги должны были вернуть, но не вернули. Однако даже если взять в расчет такую трактовку, то срок давности по делу выйдет уже в августе 2024 года, указал защитник. При этом даже если дело дойдет до суда, а тот вынесет Сергею Резонтову и Татьяне Прокофьевой приговор, то после вступления его в силу суд будет вынужден освободить фигурантов от какого-либо наказания.

Адвокат напомнил, что ранее за хищение акций ОАО «Мечел» стоимостью более чем 2,6 млрд руб. была осуждена бывший владелец международной группы UFS и российской инвестиционной компании «Арбат-финанс» Елена Железнова.

В марте 2022 года по приговору Басманного суда Москвы она получила семь лет колонии (впоследствии Мосгорсуд снизит ей срок на полгода).

«В рамках данного дела председатель совета директоров и крупнейший акционер “Мечела” Игорь Зюзин допрашивался и говорил, что его сотрудники непричастны к вмененным в вину Железновой хищениям, а он был полностью осведомлен о деталях сделки»,— сказал адвокат Саушкин.

Он отметил, что в обоих делах речь идет об одних и тех же акциях. Адвокат просил ходатайство не удовлетворять, а если суд на это не пойдет, то перевести его подзащитного под домашний арест. О том же просила защита Татьяны Прокофьевой, имеющей двух несовершеннолетних детей.

Однако прокуратура, а также представитель потерпевшего нашли доводы следствия обоснованными. В итоге суд оставил фигурантов в СИЗО до 15 августа. Защита планирует обжаловать принятое решение в апелляции.

Мария Локотецкая