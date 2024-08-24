Патриарх Кирилл призвал православные и другие христианские церкви к защите УПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осудил принятие на Украине закона, который позволяет запретить Украинскую православную церковь (УПЦ). В своем письме он обратился к мировым религиозным деятелям и призвал защитить «гонимых верующих» УПЦ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патриарх Кирилл

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Патриарх Кирилл

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В обращении сказано, что в результате принятия закона о запрете УПЦ «сотни монастырей, тысячи общин, миллионы православных верующих на Украине окажутся вне правового поля». Письмо патриарха, в частности, направлено предстоятелям поместных православных Церквей, папе римскому Франциску, католикосу Востока Святейшему Василию Мар Фоме Матфею III, католикосу-патриарху Ассирийской Церкви Востока Святейшему Мар Аве III и другим.

Глава РПЦ также отметил, что международные организации неоднократно заявляли о противоречии принятого Украиной закона нормам ее конституции. По его словам, закон не соответствует украинским международным договоренностям, правам человека и фундаментальным принципам права.

Сегодня, 24 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий запретить деятельность в стране Украинской православной церкви. Закон вступит в силу через 30 дней после его опубликования.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ» «Украинский закон не приняли на веру».

Ольга Семеновых