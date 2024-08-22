Главные новости за 22 августа. Сочи

В Хостинском районе Сочи демонтировали шлагбаум, ограничивающий движение автомобилистов. Проверку инициировали в результате обращений жителей микрорайона Мацеста.

Водитель Porsche нарушил ПДД и сбил мотоциклиста в Сочи. Водителя и пассажира двухколесного транспорта госпитализировали.

В Сочи и Сириусе объявили штормовое предупреждение. Над морем могут сформироваться смерчи.

Пьяного водителя такси задержали в Сочи за опасное вождение. Во время задержания мужчина оскорблял сотрудников полиции.

Цены на новостройки в Сочи растут медленнее, чем в остальных городах Кубани. За последний год стоимость выросла на 6%.

Объем курортного сбора в Сочи в 2024 году увеличился почти на 9%, достигнув 322,6 млн руб. В прошлом году сумма составила 296,3 млн руб.

Власти Сочи ожидают в 2024 году увеличения турпотока на 7%. Город планирует принять не менее 7,8 млн туристов.

Полиция Сочи задержала приезжего с крупной партией героина. Общая масса изъятого вещества превысила 700 граммов.

В каньоне реки Большая Хоста спасатели помогли туристке, которая повредила спину после прыжка. Девушку эвакуировали к тропе и передали бригаде скорой помощи.

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram