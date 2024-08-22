Цены на новостройки в Сочи растут медленнее, чем в остальных городах Кубани

В Сочи за последний год цены на новостройки выросли всего на 6%, что значительно ниже по сравнению с другими курортами Краснодарского края. Однако, несмотря на замедление темпов роста, Сочи по-прежнему удерживает лидерство по стоимости кв. м. жилья, сообщили в «Мире квартир» РИА Недвижимость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

В августе средняя цена кв. м. в новостройках Сочи достигла почти 374,5 тыс. руб. Для сравнения, в других курортных городах, таких как Анапа и Новороссийск, цены на первичное жилье выросли значительно сильнее — на 44,1% и 45,6% соответственно. Геленджик также показал рост на 7%.

Эксперты объясняют такую разницу в темпах роста тем, что Сочи и Геленджик уже практически достигли ценового пика за последние три года, тогда как Анапа и Новороссийск только начинают догонять лидеров. В результате новостройки в Туапсе остаются самыми доступными, с ценой около 178 тыс. руб. за кв. м.

Мария Удовик

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram