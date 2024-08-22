В каньоне горной реки Хосты туристка травмировала спину

В четверг, 22 августа, в каньоне «Белые скалы» реки Большая Хоста спасатели помогли травмированной девушке, которая повредила спину после прыжка. Об этом сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Туристка приехала из Москвы и отправилась на маршрут вместе с мужем и инструктором. В каньоне реки Хосты 25-летняя девушка травмировала спину после прыжка с семиметровой высоты в водоем.

Из-за сильного удара о воду девушка не смогла самостоятельно доплыть до берега. Ее поддерживали супруг и инструктор, которые помогли ей добраться до камней.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, зафиксировали шейный и поясничный отделы воротником Шанца и корсетом, после чего подняли ее на носилки с использованием альпинистского снаряжения. Девушку эвакуировали к тропе и передали бригаде скорой помощи.

Мария Удовик

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