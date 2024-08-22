В Сочи и Сириусе объявили угрозу формирования смерчей над морем

Синоптики предупреждают о сильных дождях и ливнях, сопровождающихся грозами, и шквальным ветром до 17 м/с с пятницы и до конца выходных, 23, 24 и 25 августа, на территории Сочи и ФТ Сириус. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В отдельных регионах возможны интенсивные ливни, что может привести к резкому подъему уровня воды в маленьких реках и водотоках, достижению предельных отметок. В горных регионах увеличивается риск схода селей. Особую опасность представляет собой формирование смерчей над морем на участке Магри-Веселое.

По поручению главы Сочи Андрея Прошунина все городские службы работают в усиленном режиме, ситуация находится под постоянным контролем оперативного штаба. Жителям и гостям курорта настоятельно рекомендуется воздержаться от отдыха у воды, не парковать автомобили под деревьями и постройками и соблюдать все меры предосторожности.

На прошлой неделе «Ъ-Сочи» сообщал, что очевидцам удалось заснять на видео два смерча у берега Сочи. Несмотря на штормовое предупреждение, пляжи продолжали работать.

Мария Удовик

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