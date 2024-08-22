Водитель Porsche нарушил ПДД и сбил мотоциклиста в Сочи

Сегодня днем, 22 августа, на улице Пластунской в Сочи водитель Porsche нарушил ПДД и сбил мотоциклиста. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ГАИ Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал ЧП Сочи Фото: Телеграм-канал ЧП Сочи

Иномарка не уступила дорогу мотоциклисту при выезде со второстепенной дороги. В пресс-службе уточнили, что на этом участке не работал светофор.

В результате аварии мотоциклист и его пассажирка получили травмы. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи госпитализировала пострадавших. Сейчас сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства ДТП.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что правоохранительные органы курорта задержали 49-летнего водителя такси, который находился в состоянии опьянения. Нарушитель опасно маневрировал по Курортному проспекту, создавая угрозу для других участников дорожного движения.

Мария Удовик

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