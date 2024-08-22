Власти Сочи ожидают в 2024 году увеличения турпотока на 7%

В 2024 году Сочи планирует принять не менее 7,8 млн туристов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ожидается рост турпотока на 7%, сообщил глава города Андрей Прошунин в интервью «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По словам мэра курорта, положительная динамика в туристической отрасли наблюдается уже несколько лет подряд. В 2023 году Сочи принял свыше 7,6 млн человек, а за последнее десятилетие в городе побывало более 65 млн туристов.

«В пик летнего курортного сезона численность постоянного и временного населения, а также приезжающих на отдых туристов достигает миллиона человек. При этом и сегодня, и в будущем намеренно снижать турпоток мы, конечно, не планируем. Наоборот, прогнозируем рост. К 2030 году количество гостей Сочи может достигнуть свыше 10 млн человек в год в связи с тем, что будут расширяться курортные возможности»,— отметил господин Прошунин.

Также глава Сочи сообщил, что рост турпотока способствует увеличению доходов города и края. Годом ранее бюджет курорта достиг 35 млрд рублей, из которых более 10% обеспечила санаторно-курортная отрасль. В консолидированный бюджет Краснодарского края от отраслевых организаций Сочи поступило 7,4 млрд рублей, что на 40% больше по сравнению с предыдущим годом. Доля курорта в отраслевых доходах края составила 60,5%.

Ранее «Ъ-Сочи» писал, что объем курортного сбора в Сочи в текущем году увеличился почти на 9%.

Нурий Бзасежев

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