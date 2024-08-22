Пьяного водителя такси будут судить в Сочи за опасное вождение

В Сочи задержали 49-летнего водителя такси, который находился в состоянии опьянения. Об инциденте узнали после того, как обеспокоенные граждане сообщили в полицию о подозрительном автомобиле марки «Хендай», который опасно маневрировал по Курортному проспекту, создавая угрозу для других участников дорожного движения, сообщает пресс-служба городского УВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

После остановки автомобиля инспекторы ДПС обнаружили, что водитель был в неадекватном состоянии и проявлял агрессию, нецензурно выражаясь в адрес полицейских. Таксиста доставили в отдел полиции, где на него составили три административных протокола за грубые нарушения ПДД, что может повлечь за собой штраф, арест и лишение водительских прав. Также собрали материал по ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им должностных обязанностей).

До суда водителя поместили в камеру для задержанных. Автомобиль нарушителя отправили на штрафстоянку.

Мария Удовик

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