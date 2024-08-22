Объем курортного сбора в Сочи в 2024 году увеличился почти на 9%

В 2024 году объем курортного сбора в Сочи увеличился, достигнув 322,6 млн руб. к началу августа. Это почти на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда сумма составила 296,3 млн руб., сообщил глава города Андрей Прошунин интервью «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

Рост курортного сбора свидетельствует о положительной динамике в туристической отрасли, которая является основой экономики города. В общей структуре экономики Сочи ее доля формально превышает 20%, но с учетом мультипликативного эффекта, который распространяется на смежные отрасли, ее вклад достигает 90%.

Средства, собранные за счет курортного сбора, будут направлены на дальнейшее развитие курортной инфраструктуры. Это позволит городу сохранить и усилить свои позиции в качестве ведущего туристического центра России.

«Ведь, направляя деньги в социалку, мы строим не только школы, детские сады и спорткомплексы, но в том числе инженерную инфраструктуру, создаем городскую среду. А этим пользуются уже не только сочинцы, но и все отдыхающие, которые, как было отмечено, являются нашими главными инвесторами»,— уточнил господин Прошунин.

Мария Удовик

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