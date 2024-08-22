В Хостинском районе убрали шлагбаум, преграждавший дорогу автомобилям

В Хостинском районе Сочи демонтировали шлагбаум, ограничивающий движение автомобилистов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Незаконное ограждение обнаружили в ходе совместного рейда госавтоинспекции УВД и ГУ МВД России по Кубани. По итогам мониторинга был выявлен факт умышленного создания помех на участке федеральной автотрассы.

Проверку инициировали в результате обращений жителей микрорайона Мацеста. Установлено, что шлагбаум нарушал правила обеспечения безопасности дорожного движения

Директору АНО «Сочинские ярмарки», установившему шлагбаум, вынесли предупреждение.

Нурий Бзасежев

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