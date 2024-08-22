Полиция Сочи задержала приезжего с крупной партией героина

В Сочи сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков совместно с пограничным управлением ФСБ России задержали 45-летнего приезжего, подозреваемого в хранении и распространении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба городского УВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

Во время обыска в доме на улице Пластунской, где временно проживал задержанный, правоохранительные органы обнаружили электронные весы, упаковочные материалы и свертки с героином, содержащим примеси других одурманивающих веществ. Общая масса изъятого героина превысила 700 граммов.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств в крупном размере). Задержанного поместили под стражу. Подозреваемый ожидает суда.

Мария Удовик

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