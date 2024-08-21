Главные новости за 21 августа. Сочи
Прицеп автовоза влетел в автобусную остановку в Сочи. В это время там находились два человека, включая 16-летнего подростка.
Неизвестный открыл стрельбу по бизнес-центру в Сочи. Полицейские устанавливают личности причастных.
В Сочи на ремонт санатория ФНС направят 420 млн руб. Общая площадь объекта составляет 6,7 тыс. кв. м.
В Сочи зафиксировали сбой в работе WhatsApp. Люди также жалуются на работу мессенджера в Санкт-Петербурге, Саратове, Казани и Москве.
Подростка госпитализировали после аварии в Лазаревском районе Сочи. 14-летняя самокатчица не пропустила автомобиль и допустила наезд с транспортным средством.
СКР проводит проверку по факту массовой драки, которая произошла на одном из пляжей микрорайона Мамайка в Сочи. Группы отдыхающих находились в кафе, а затем вышли на улицу.
Туристы в Сочи пытались объехать пробку и пристроились к «скорой». Автомобилистам грозит лишение водительских прав на один год.
В Сочи без света останутся 30 улиц. Временные изменения связаны с внеплановыми ремонтными работами на энергообъектах.
В Сочи зафиксировали прирост бронирований на бархатный сезон с начала сентября до середины октября на 15%.
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