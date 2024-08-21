Главные новости за 21 августа. Сочи

Прицеп автовоза влетел в автобусную остановку в Сочи. В это время там находились два человека, включая 16-летнего подростка.

Неизвестный открыл стрельбу по бизнес-центру в Сочи. Полицейские устанавливают личности причастных.

В Сочи на ремонт санатория ФНС направят 420 млн руб. Общая площадь объекта составляет 6,7 тыс. кв. м.

В Сочи зафиксировали сбой в работе WhatsApp. Люди также жалуются на работу мессенджера в Санкт-Петербурге, Саратове, Казани и Москве.

Подростка госпитализировали после аварии в Лазаревском районе Сочи. 14-летняя самокатчица не пропустила автомобиль и допустила наезд с транспортным средством.

СКР проводит проверку по факту массовой драки, которая произошла на одном из пляжей микрорайона Мамайка в Сочи. Группы отдыхающих находились в кафе, а затем вышли на улицу.

Туристы в Сочи пытались объехать пробку и пристроились к «скорой». Автомобилистам грозит лишение водительских прав на один год.

В Сочи без света останутся 30 улиц. Временные изменения связаны с внеплановыми ремонтными работами на энергообъектах.

В Сочи зафиксировали прирост бронирований на бархатный сезон с начала сентября до середины октября на 15%.

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