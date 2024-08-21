Препятствующих скорой помощи туристов могут лишить водительских прав в Сочи
В Сочи двух водителей «Тойот» привлекли к административной ответственности за создание препятствий движению скорой помощи, которая в тот день ехала на вызов к ребенку. Об этом сообщает пресс-служба городского УВД.
Фото: пресс-служба УВД Сочи
Инцидент произошел 18 августа на улице Ленина в Адлере. Водители воспользовались возможностью объехать пробку и пристроились к автомобилю скорой помощи с включенными спецсигналами.
Бригада медиков сообщила в полицию о нарушителях. Правоохранительные органы составили в отношении водителей административные протоколы. Им грозит штраф или лишение водительских прав на срок до одного года.
Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что кикшеринговые компании могут начать блокировать аккаунты водителей, которые не соблюдают правила использования СИМ. В ходе рейда, который продлился час, удалось выявить 15 нарушителей в Сочи.
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