Количество бронирований на бархатный сезон в Сочи выросло на 15%

В Сочи зафиксирован прирост бронирований на бархатный сезон на период с начала сентября до середины октября на 15%. По данным РСТ, в это время на курорт приезжают семьи с детьми и туристы, предпочитающие отдых в более комфортных условиях, избегая летней жары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Коммерческий директор компании «Алеан» Оксана Булах подтвердила, что дефицита мест в отелях на осень нет, однако популярные санатории уже загружены на 80–90%. Цены в сочинских отелях в бархатный сезон на 10–15% ниже, чем летом.

В это время отдыхающие активно посещают горные курорты, Олимпийский парк, экофермы и дачу Сталина, а также совершают поездки в Абхазию и экскурсии по водопадам. По словам генерального директора компании «Ривьера» Бэллы Тарасовой, интерес к винным турам в соседние регионы, такие как Анапа, Геленджик и Новороссийск, также значительно возрос.

Мария Удовик

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