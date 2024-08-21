В Сочи фиксируют сбой в работе WhatsApp
Жители Сочи пожаловались на сбои в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Согласно данным сервиса Downradar, по количеству поступивших жалоб курорт находится на девятом месте.
Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ
Наибольшее число обращений зафиксировано из Санкт-Петербурга, Саратова, Казани и Москвы. Также на сбои жалуются жители Челябинска, Екатеринбурга и Ижевска.
Кроме того, жалобы поступают из зарубежного города. Проблемы с доступом к мессенджеру наблюдаются у жителей Фанкельштайна.
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