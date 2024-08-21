В Сочи 22 августа без света останутся 30 улиц

В Сочи из-за внеплановых ремонтных работ на энергообъектах без света останутся жители более 30 улиц. Об этом сообщает городской МЦУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Подачу электроэнергии ограничат с утра 22 августа в период с 07:00 до 19:00. На отдельных участках возможно отключение света на несколько часов.

В зону ограничений попадут дома по адресам: ул. Полянская, Сергиевская, Ивановская (частично), пер. Тельмана, пер. Шоссейный, ул. Лимонная, Светогорская, Петровская, Ярославская, ул. Пчеловодов, Ленина, пер. Амбулаторный, пер. Вертолетный, ул. Донская, ул. Пластунская, ул. Краснодонская, пер. Рабочий, ул. Виноградная, ул. Красноармейская, ул. Тельмана, ул. Цюрупы, ул. Джапаридзе, ул. Пятигорская, ул. Транспортная, п. Горное Лоо ул. Лооская, с. Отрадное ул. Успенская, ул. Новопокровская, ул. Динская.

На местах будут работать бригады специалистов.

Нурий Бзасежев

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