СКР организовал проверку по факту массовой драки на пляже в Сочи

СКР проводит проверку по факту массовой драки, которая произошла на одном из пляжей микрорайона Мамайка в Сочи. Поводом для проверки послужили сведения о конфликте, опубликованные в социальных сетях, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

Руководитель следственного управления по краю Андрей Маслов поручил следственному отделу по Центральному району города Сочи установить личности всех участников конфликта. Обстоятельства произошедшего пока выясняют. Контроль за ходом проверки осуществляется краевым следственным управлением.

Известно, что конфликт произошел в воскресенье вечером, 18 августа, когда в дежурную часть поступило сообщение о драке на пляже в Сочи. Правоохранительным органам удалось установить, что группы отдыхающих находились в кафе, но позднее участники конфликта вышли на улицу.

Мария Удовик

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