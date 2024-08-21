Таксист сбил пешехода на Курортном проспекте в Сочи

В понедельник, 19 августа, около 22:00 на Курортном проспекте в Сочи произошло ДТП, в результате которого пострадал 45-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГАИ Кубани Фото: Пресс-служба ГАИ Кубани

По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля «Киа Рио» сбил пешехода. Пострадавший переходил дорогу в неположенном месте, несмотря на близость подземного пешеходного перехода. У водителя сотрудники ГАИ обнаружили признаки опьянения, однако автомобилист отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Пешехода госпитализировали. Специалисты назначили пешеходу амбулаторное лечение. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что в Хостинском районе Сочи водитель мопеда сбил пешехода. Мопедист не уступил дорогу 43-летнему мужчине, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего госпитализировали с различными травмами.

Мария Удовик

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