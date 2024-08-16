Самострои пошли на второй круг

Окружной арбитражный суд направил на новое рассмотрение дело о сносе самовольно построенных многоквартирных домов на улице Яна Фабрициуса в Сочи. В ходе разбирательства выяснилось, что дома уже заселены: принять решения о сносе без рассмотрения вопроса о выселении жильцов невозможно. Если исходить из практики последнего времени, объекты, скорее всего, снесут, считают юристы.



Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Сочи», Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (АССКО) вернул на новое рассмотрение дело о сносе двух трехэтажных многоквартирных домов на улице Яна Фабрициуса в районе Дублера Курортного проспекта в Сочи. Иск о сносе самостроев власти города подали к индивидуальному предпринимателю Екатерине Маликовой и собственнице большого объема жилплощади в спорных объектах Ольге Фисенко.

Сначала иск был подан в Хостинский районный суд Сочи, но тот по подсудности передал его на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края, который удовлетворил требования властей. Основанием для возврата дела на пересмотр стало то, что дома оказались уже заселены, а принимать решения о сносе без рассмотрения вопроса о выселении жильцов невозможно, отмечено в материалах дела.

Речь идет о двух домах площадью по 930 кв. м каждый. В 2021 году сочинская прокуратура вместе со стройнадзором выявили, что объекты возведены на землях, предназначенных для садоводства. При этом дома, по документам строившиеся как индивидуальные жилые, имели признаки многоквартирных. Этот факт стал поводом для обращения в суд.

По данным ответчиков, оба строения были узаконены как многоквартирные дома в 2020 году Хостинским райсудом. Вместе с тем, согласно градостроительной документации Сочи, в этой территориальной зоне возможно строительство только индивидуальных жилых домов, но никак не многоквартирных.

Отправляя дело на пересмотр, АССКО дал оценку решению Хостинского районного суда, указав, что оно не может считаться преюдиционным, так как в процесс не была привлечена городская администрация.

Также окружной суд указал, что факт проживания в этих домах граждан, права которых затрагиваются в рамках спора (их круг еще предстоит установить), может стать основанием для возврата дела в суд общей юрисдикции.

Представитель Сочинского отделения Ассоциации юристов России Екатерина Горшенина полагает, что неоднократная передача спора от одного суда другому эффективна как способ затягивания процесса и выигрыша времени для поиска компромисса. Но если исходить из практики последнего времени, эти объекты, по ее мнению, скорее всего, все равно снесут. «В последние годы попытки построить многоквартирные дома на землях для ИЖС становятся все менее успешными. Во многом потому, что приходит понимание, что коммунальная инфраструктура не справляется с такой нагрузкой. И конечно, я бы не исключала перспективу развития этой истории в ключе уголовного преследования. Хотя большое количество уголовных дел, в основу которых ложатся похожие дела, все равно не останавливает застройщиков от попыток провернуть подобные проекты»,— отмечает юрист.

В администрации Сочи сообщили, что всего на рассмотрении в судах сейчас находятся пять дел в отношении объектов ЖК «На Фабрициуса», по одному из объектов принято решение о сносе. В мэрии отметили снижение количества фактов самовольного строительства в городе, связывая тенденцию с серьезной профилактической и информационной работой в рамках осуществления муниципального земельного контроля, которая проводится совместно с правоохранителями.

«Правовой департамент администрации Сочи сейчас ведет работу более чем по 600 объектам с признаками самовольного строительства, которые появились в Сочи в разные периоды. По 59 очередным объектам вынесены решения суда о сносе. В некоторых проживают граждане. С целью защиты их интересов администрация города непрерывно ведет консультации с людьми и совместно прорабатывает варианты применения правовых механизмов»,— рассказали в пресс-службе администрации.

Михаил Волкодав

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