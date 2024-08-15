Главные новости за 15 августа. Кубань, Крым, Адыгея

Микроавтобус с пассажирами перевернулся под Анапой в районе хутора Тарусино. В момент аварии в нем находились 19 человек.

Замглавы Прикубанского округа Краснодара Всеволод Нетреба назначен вице-мэром по вопросам внутренней политики.

Одновременно с этим главой департамента внутренней политики администрации города назначен Геннадий Попов.

Администрация Краснодарского края направила запросы торговым сетям и региональному минсельхозу, чтобы выяснить причины серьезного повышения цен на овощи. С начала года по отдельным позициям они выросли на 30–113%.

Краснодарский краевой суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении Натальи Рекиной. Ее признали виновной в убийстве собственного трехмесячного ребенка и приговорили к 10 годам лишения свободы.

На перегоне Шепси — Туапсе пассажирский поезд «Адлер — Воркута» сбил двух пожилых женщин: они погибли.

Масштабное отключение водоснабжения в Новороссийске запланировано с 26 августа. Без воды останутся около 200 тыс. жителей.

В 2025 году в Краснодаре и Сочи увеличат тарифы на эвакуацию легковых машин. В краевом центре эта услуга вырастет почти до 4 тыс. руб.

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