Около 200 тысяч жителей Новороссийска останутся без воды

Масштабное отключение водоснабжения в Новороссийске запланировано с 26 августа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Работы пройдут на участке улицы Фисанова, аварийность которого составляет 100%. По словам Андрея Кравченко, из-за утечек город теряет почти половину поступающей воды. Запланированный ремонт уменьшит аварийность и улучшит водоснабжение в Южном районе Новороссийска.

Установленный водопровод выведут из эксплуатации с последующим демонтажем. В период строительства нового водопровода сделают переврезку на временную линию водоснабжения. Работы займут не менее 16 часов.

Жителей города просят запастись заранее водой. Аварийно-диспетчерские службы и внутригородские районы будут переведены в усиленный режим работы. Водоканал будет осуществлять подвоз воды по заявкам.

Алина Зорина

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