Главой департамента внутренней политики Краснодара стал Геннадий Попов
Департамент внутренней политики администрации Краснодара возглавит Геннадий Попов. Его кандидатуру согласовали в ходе 78-го внеочередного заседания гордумы, сообщает пресс-служба мэрии.
Фото: пресс-служба администрации Краснодара
Геннадий Попов родился в Магаданской области. Имеет высшее образование по специальности «Юриспруденция».
В 2010 году господин Попов работал юристом в коммерческой организации. С 2010 по 2021 годы трудился в разных структурах администрации Лабинского района, в том числе был заместителем главы муниципалитета. С 2021 по 2022 годы работал замдиректора, начальником отдела правового и кадрового обеспечения краевого многофункционального миграционного центра. Позже он стал замначальника территориального отдела департамента внутренней политики Краснодарского края.
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