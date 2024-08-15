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Главой департамента внутренней политики Краснодара стал Геннадий Попов

Департамент внутренней политики администрации Краснодара возглавит Геннадий Попов. Его кандидатуру согласовали в ходе 78-го внеочередного заседания гордумы, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Геннадий Попов родился в Магаданской области. Имеет высшее образование по специальности «Юриспруденция».

В 2010 году господин Попов работал юристом в коммерческой организации. С 2010 по 2021 годы трудился в разных структурах администрации Лабинского района, в том числе был заместителем главы муниципалитета. С 2021 по 2022 годы работал замдиректора, начальником отдела правового и кадрового обеспечения краевого многофункционального миграционного центра. Позже он стал замначальника территориального отдела департамента внутренней политики Краснодарского края.

Татьяна Ручкина

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