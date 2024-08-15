Жительница Анапы, убившая своего трехмесячного ребенка, осуждена на 10 лет

Краснодарский краевой суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении Натальи Рекиной. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Судом установлено, что в августе прошлого года жительница Анапы собралась покончить с собой. Однако перед этим она решила убить своего трехмесячного ребенка, так как считала, что в случае ее смерти он никому не будет нужен. Подсудимая ударила малыша ножом в грудь. Затем Наталья Рекина попыталась этим же ножом совершить самоубийство, однако ей помешали родители, которым она прислала предсмертное сообщение. Подсудимая была доставлена в больницу, ребенка спасти не удалось. В судебном заседании Наталья Рекина полностью признала вину.

Приговор суда — 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 1 год. Приговор в законную силу не вступил.

Андрей Ульченко

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