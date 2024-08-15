Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Под Туапсе пассажирский поезд сбил двух пешеходов

На перегоне Шепси — Туапсе пассажирский поезд «Адлер — Воркута» сбил двух пожилых женщин. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Полицейские установили, что машинист видел людей, перебегавших пути перед идущим поездом. Он не только несколько раз подавал звуковые сигналы, но и применил экстренное торможение. Однако трагедии избежать не удалось.

Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего. Материалы передадут в следственные органы для принятия процессуального решения.

Татьяна Ручкина

Оперативные новости «Ъ» из регионов Кубань, Адыгея, Крым в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...