Под Туапсе пассажирский поезд сбил двух пешеходов

На перегоне Шепси — Туапсе пассажирский поезд «Адлер — Воркута» сбил двух пожилых женщин. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Полицейские установили, что машинист видел людей, перебегавших пути перед идущим поездом. Он не только несколько раз подавал звуковые сигналы, но и применил экстренное торможение. Однако трагедии избежать не удалось.

Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего. Материалы передадут в следственные органы для принятия процессуального решения.

Татьяна Ручкина

Оперативные новости «Ъ» из регионов Кубань, Адыгея, Крым в Telegram