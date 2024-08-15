Под Туапсе пассажирский поезд сбил двух пешеходов
На перегоне Шепси — Туапсе пассажирский поезд «Адлер — Воркута» сбил двух пожилых женщин. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Полицейские установили, что машинист видел людей, перебегавших пути перед идущим поездом. Он не только несколько раз подавал звуковые сигналы, но и применил экстренное торможение. Однако трагедии избежать не удалось.
Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего. Материалы передадут в следственные органы для принятия процессуального решения.
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