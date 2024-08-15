В Краснодаре и Сочи повысят тарифы на эвакуацию легковых автомобилей

В 2025 году в Краснодаре и Сочи увеличат тарифы на эвакуацию легковых машин. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В Краснодаре сейчас эвакуация легковушки стоит 3682 руб., а хранение — 67,03 руб. за час. В 2025 году стоимость повысится до 3947 и 71,86 руб. соответственно.

В Сочи стоимость эвакуации составляет 3423 руб., а хранения — 33,37 руб. в час. Со следующего года цены вырастут до 3669 и 35,78 руб. соответственно. Такой же порядок цен предполагается и в Сириусе.

В Армавире, Анапе, Геленджике, Новороссийске, Горячем Ключе и нескольких районах края стоимость эвакуации повысится с 3825 до 3986 руб.

Татьяна Ручкина

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