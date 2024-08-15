Власти Кубани просят торговые сети назвать причины повышения цен на овощи

С января цены на картофель на Кубани выросли более чем в два раза (113%), капуста подорожала на 65,8%, морковь — на 48,6%, лук репчатый — на 30,4%, сообщает пресс -служба департамента потребительской сферы Краснодарского края.

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«Сотрудники департамента постоянно мониторят цены на социально значимые продукты питания в торговых сетях. Чтобы установить причины значительного повышения цен на овощи, мы направили соответствующие запросы в торговые сети и краевой минсельхоз»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Также в департаменте потребительской сферы региона отметили, что в начале августа рост цен на сметану 20% жирности составил от 3,6 до 9%, а яйца подешевели от 5,3 до 11,8%. «Колебания стоимости вызваны автоматической уценкой из-за превышения товарного запаса, ценовыми акциями, а также их отменой»,— рассказали в департаменте.

Сегодня, 15 августа, стало известно, что производители продуктов питания уведомляют ритейлеров о повышении в августе—сентябре 2024 года закупочных цен из-за роста инфляции, дорогих кредитов, растущих расходов на логистику, упаковку и сырье. Компании рассчитывают увеличить стоимость ассортимента на 5–40%. Об этом сообщили производители кондитерских изделий Mars, Ritter Sport, «Дымка» и «Славянка», молочной продукции «Вимм-Билль-Данн», Viola, «Экомилк» и др. В свою очередь представители «Магнита», X5, «Азбуки вкуса», «Ленты» и Metro Cash & Carry никак не стали комментировать возможное подорожание продуктов.

Андрей Ульченко

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