Главные новости за 14 августа. Кубань, Крым, Адыгея

Хостинский районный суд Сочи рассмотрел иск вдовы и детей певца Юрия Шатунова к продюсеру Андрею Разину. Родственники просили признать за ними исключительные права на 23 музыкальных произведения артиста.

В Краснодаре начали ремонтировать восемь бомбоубежищ. Работы, на которые выделено 60 млн руб., завершат до конца года.

Центральная избирательная комиссия России разрешила крайизбиркому в случае, если тот сочтет это необходимым, с 28 августа проводить на Кубани досрочные голосования.

Предпринимателю Константину Мавриди удалось добиться в суде исключения своего участка в микрорайоне Южная Долина в Новороссийске из перечня особо ценных сельхозугодий. На спорной территории площадью 36 га бизнесмен планировал построить индивидуальные дома для продажи.

На Кубань приехали несколько семей из Курской области, которая оказалась в зоне активных боевых действий. По словам губернатора, всех приехавших разместили, а сейчас им помогают решить бытовые вопросы.

Президент Международной федерации бокса Умар Кремлев сообщил, что повреждения чемпиону России Дмитрию Двали, на которого напали в Феодосии, нанесены кастетом.

На участке ул. Суворова, между Орджоникидзе и Мира, временно ограничили движение из-за просадки проезжей части.

Майкопский городской суд заключил под стражу сотрудника ДПС, который обвиняется в том, что в драке пырнул оппонента ножом.

Уровень загрузки отелей на Южном берегу Крыма в августе почти достиг 100%. Высокая загруженность малых отелей отмечается также в Феодосии и Судаке.

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