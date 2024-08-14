ТАСС: травму чемпиону РФ по боксу Дмитрию Двали при нападении нанесли кастетом

Повреждения чемпиону России по боксу Дмитрию Двали, на которого напали в Феодосии, нанесены кастетом. Об этом со ссылкой на президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

Нападение на Дмитрия Двали произошло 28 июля в Феодосии. По информации СМИ, боксер, приехавший в Крым на сборы, получил серьезные травмы, заступившись за подростка, которого избивала группа мужчин. Московские врачи провели операцию и сохранили боксеру глаз. Впоследствии спортсмен заявил, что вынужден прекратить боксерскую карьеру из-за травмы, вызвавшей проблемы со зрением. Действия нападавших сейчас расценивают как «покушение на убийство». Всего по делу проходят девять человек.

Михаил Волкодав

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