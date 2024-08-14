В Краснодаре ремонтируют восемь бомбоубежищ за 60 млн рублей

В Краснодаре начали ремонтировать восемь бомбоубежищ. Работы, на которые выделено 60 млн руб., завершат до конца года. В пресс-службе мэрии подчеркивают, что ремонт укрытий является планомерной работой, как и содержание их в надлежащем состоянии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Всего в Краснодаре 190 защитных сооружений. Из них 58 находятся в муниципальной собственности. Ранее отремонтировали 13 объектов.

В случае опасности под категорию укрытий попадают подземные переходы, парковки, нулевые этажи торговых центров и подвалы многоквартирных домов. Начальник управления гражданской защиты Виталий Казликин отметил, что власти регулярно обсуждают с руководителями управляющих компаний и ТСЖ необходимость проводить обследование подвальных помещений. «И по возможности они должны оборудовать эти помещения под укрытия с согласия собственников жилья»,— рассказал господин Казликин.

По его словам, в Краснодаре более 7 тыс. многоэтажек. В них находится около 5 тыс. подвалов, которые могут быть переоборудованы под укрытия. Замначальника отдела управления гражданской защиты Виктор Волощук рекомендовал навести в подвалах порядок, обеспечить освещение и наличие лавок, аптечек, огнетушителей, запасов воды. В подъездах УК должны разместить информацию о местах расположения ближайших укрытий и алгоритме действий в случае срабатывания системы оповещения. При этом сами помещения должны оставаться закрытыми, чтобы не допустить потери имущества и в целях антитеррористической безопасности.

Татьяна Ручкина

Оперативные новости «Ъ» из регионов Кубань, Адыгея, Крым в Telegram