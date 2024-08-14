На Кубани разместили несколько семей, приехавших из Курской области

На Кубань из Курской области приехали несколько семей, их всех разместили, а сейчас им помогают решить бытовые вопросы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Также он написал, что благодарен волонтерам. По словам главы региона, Кубань уже отправила в приграничье более 70 тонн продуктов и вещей первой необходимости.

Михаил Волкодав

Оперативные новости «Ъ» из регионов Кубань, Адыгея, Крым в Telegram