Суд в Адыгее арестовал гаишника, обвиняемого в поножовщине

Майкопский городской суд заключил под стражу сотрудника ОБ ДПС Госавтоинспекции МВД по Адыгее, который в драке пырнул оппонента ножом (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам следствия, обвиняемый вечером в минувшую субботу на одной из улиц Майкопа в ходе драки нанес удар ножом в грудь своему оппоненту, «причинив последнему различные телесные повреждения, влекущие за собой тяжкий вред здоровью». В объединенной пресс-службе «Ъ-Кубань» уточнили, что в тот момент правоохранитель при исполнении должностных полномочий не находился.

Возбудив уголовное дело, следователь попросил суд заключить обвиняемого под стражу, опасаясь, что тот может скрыться либо, учитывая его статус сотрудника правоохранительных органов, воспрепятствовать производству по делу, в том числе оказать давление на потерпевшего и свидетелей.

Исследовав представленные материалы, суд удовлетворил ходатайство следователя и определил обвиняемого под стражу до 7 сентября. Постановление пока не вступило в законную силу.

Михаил Волкодав

Оперативные новости «Ъ» из регионов Кубань, Адыгея, Крым в Telegram