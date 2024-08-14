На одной из главных улиц Краснодара ограничили движение из-за просадки дороги
На участке ул. Суворова, между Орджоникидзе и Мира, временно ограничили движение из-за просадки проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Краснодара.
Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ
Сейчас специалисты обследуют ливневый коллектор, расположенный под дорогой. При обнаружении дефекта на участке проведут восстановительные работы.
В связи с проведением обследования на ул. Суворова перекрыты две полосы, из-за чего образовался затор. Водителей просят быть внимательнее на дорогах и пользоваться альтернативными маршрутами.
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