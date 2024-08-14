Загрузка отелей на Южном берегу Крыма в августе приближается к 100%

Уровень загрузки отелей на Южном берегу Крыма в августе почти достиг 100%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталию Стамбульникову.

Высокая загруженность малых отелей отмечается также в Феодосии и Судаке. Средняя загрузка объектов в Крыму составляет около 70%. Заполняемость средств размещения в Севастополе составляет в среднем до 50%. На западном побережье (Саки, Евпатория, Черноморская, Межводная), в местах, где близко расположены пляжи для туристов, загрузка до 70%. Объекты, находящиеся вблизи оборонительных сооружений заполнены на 30%. Многие жители Симферополя также ездят отдыхать в малые отели, расположенные недалеко от города, на выходные.

По словам Наталии Стамбульниковой, к концу лета туристы менее активно бронируют номера. Эксперт заявляет, что пока рано прогнозировать уровень загруженности на сентябрь и октябрь.

Алина Зорина

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