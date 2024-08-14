Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Свободный денежный потом

На финансовые показатели «Ростелекома» давят долговая и инвестиционная нагрузки

Выручка «Ростелекома» (MOEX: RTKM) за второй квартал выросла на 9%, до 179,3 млрд руб., следует из отчетности компании по итогам первого полугодия. При этом у компании более чем в шесть раз снизился свободный денежный поток. Топ-менеджеры «Ростелекома» связывают это с ростом стоимости обслуживания долга (44% выдано под плавающую ставку), а финансовые аналитики — в том числе с повышением затрат на оборудование и вероятной подготовкой к IPO дочерних структур компании.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с финансовой и операционной отчетностью «Ростелекома» за второй квартал и за первую половину 2024 года. Квартальная выручка компании выросла на 9% год к году, до 179,3 млрд руб., чистая прибыль — на 43%, до 13,6 млрд руб. При этом капитальные затраты компании за квартал выросли на 31%, до 35,4 млрд руб.

Свободный денежный поток компании за квартал год к году сократился в 6,2 раза, с 20,6 млрд до 3,3 млрд руб. В ходе звонка с инвесторами главный бухгалтер «Ростелекома» Дмитрий Пересветов сказал, что большая часть сокращения связана с логистическими и производственными сложностями, с которыми удалось справиться только в прошлом году. «Также ощущается давление на финансовый поток из-за роста стоимости обслуживания долга и эффекта оборотного капитала»,— добавил господин Пересветов.

Чистый долг компании, включая обязательства по аренде, по итогам квартала составил 582,4 млрд руб.— это на 24% выше, чем годом ранее.

Рост долговой нагрузки и рост операционных расходов — это два фактора, под воздействием которых упал свободный денежный поток компании, говорит главный аналитик «РегБлока» Анна Авакимян. Первый фактор, по ее словам, «можно связать с увеличением издержек по закупке оборудования и импортозамещению». Она отметила также, что за январь—июнь 2024 года расходы по обслуживанию долга компании увеличились на 63%: «Это результат двукратного роста процентных ставок и высокой зависимости компании от долгового финансирования». Из презентации «Ростелекома» следует, что 44% кредитов, займов и облигаций компании — с плавающей ставкой. Господин Пересветов в ходе звонка признал, что изменение ключевой ставки ЦБ негативно повлияло на стоимость обслуживания долга, но фактор компенсируется «за счет операционной составляющей бизнеса и оптимальной структуры долгового портфеля».

Совокупная абонентская база широкополосного доступа в интернет от «Ростелекома» составляет 14,5 млн. Количество абонентов, подключенных к интернету по оптике, выросло на 7% (до 12,6 млн), а абонентов xDSL (более старая технология, использует телефонные линии) — сократилось на 14% (до 1,9 млн). Компания не раскрыла данные по абонентской базе мобильного бизнеса («Ростелекому» принадлежит оператор Tele2, чьими сетями также пользуются виртуальные мобильные операторы), но сообщила о росте количества активных пользователей мобильного интернета на 5,1% год к году.

После презентации результатов президент «Ростелекома» Михаил Осеевский сообщил о закрытии сделки по покупке нового центра обработки данных (ЦОД) в Медведково на 4 тыс.

Он не раскрыл сумму сделки. В пресс-службе РТК ЦОД уточнили, что «Ростелеком» приобрел дата-центр «Медведково 2» у комбинированного ЗПИФ «Рентал ПРО» под управлением ООО УК «А класс капитал». Этот объект, по данным “Ъ”, принадлежал девелоперу PNK Group, эксперты оценивали его стоимость в 19 млрд руб. (см. “Ъ” от 26 июня).

Как суд обязал Минцифры выплатить «Ростелекому» долг в 231 млн рублей

«Ростелеком» интенсифицирует инвестиции, что выражается в более чем двукратном росте затрат на приобретение основных средств и нематериальных активов (до 73,8 млрд руб.), обратил внимание старший инвестконсультант «Финама» Тимур Нигматуллин: «Обычно это связано либо с исполнением госзаказа, либо с подготовкой к IPO своих дочерних компаний, например, РТК ЦОД». Ранее представители «Ростелекома» сообщали о намерениях вывести на биржу эту структуру, объединяющую центры обработки данных компании (см. “Ъ” от 16 мая).

Юрий Литвиненко, Юлия Тишина

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

Еще вы сможете настраивать персональную ленту, управлять рассылками и сохранять статьи, чтобы читать позже

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...