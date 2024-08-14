Свободный денежный потом

Выручка «Ростелекома» (MOEX: RTKM) за второй квартал выросла на 9%, до 179,3 млрд руб., следует из отчетности компании по итогам первого полугодия. При этом у компании более чем в шесть раз снизился свободный денежный поток. Топ-менеджеры «Ростелекома» связывают это с ростом стоимости обслуживания долга (44% выдано под плавающую ставку), а финансовые аналитики — в том числе с повышением затрат на оборудование и вероятной подготовкой к IPO дочерних структур компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с финансовой и операционной отчетностью «Ростелекома» за второй квартал и за первую половину 2024 года. Квартальная выручка компании выросла на 9% год к году, до 179,3 млрд руб., чистая прибыль — на 43%, до 13,6 млрд руб. При этом капитальные затраты компании за квартал выросли на 31%, до 35,4 млрд руб.

Свободный денежный поток компании за квартал год к году сократился в 6,2 раза, с 20,6 млрд до 3,3 млрд руб. В ходе звонка с инвесторами главный бухгалтер «Ростелекома» Дмитрий Пересветов сказал, что большая часть сокращения связана с логистическими и производственными сложностями, с которыми удалось справиться только в прошлом году. «Также ощущается давление на финансовый поток из-за роста стоимости обслуживания долга и эффекта оборотного капитала»,— добавил господин Пересветов.

Чистый долг компании, включая обязательства по аренде, по итогам квартала составил 582,4 млрд руб.— это на 24% выше, чем годом ранее.

Рост долговой нагрузки и рост операционных расходов — это два фактора, под воздействием которых упал свободный денежный поток компании, говорит главный аналитик «РегБлока» Анна Авакимян. Первый фактор, по ее словам, «можно связать с увеличением издержек по закупке оборудования и импортозамещению». Она отметила также, что за январь—июнь 2024 года расходы по обслуживанию долга компании увеличились на 63%: «Это результат двукратного роста процентных ставок и высокой зависимости компании от долгового финансирования». Из презентации «Ростелекома» следует, что 44% кредитов, займов и облигаций компании — с плавающей ставкой. Господин Пересветов в ходе звонка признал, что изменение ключевой ставки ЦБ негативно повлияло на стоимость обслуживания долга, но фактор компенсируется «за счет операционной составляющей бизнеса и оптимальной структуры долгового портфеля».

Совокупная абонентская база широкополосного доступа в интернет от «Ростелекома» составляет 14,5 млн. Количество абонентов, подключенных к интернету по оптике, выросло на 7% (до 12,6 млн), а абонентов xDSL (более старая технология, использует телефонные линии) — сократилось на 14% (до 1,9 млн). Компания не раскрыла данные по абонентской базе мобильного бизнеса («Ростелекому» принадлежит оператор Tele2, чьими сетями также пользуются виртуальные мобильные операторы), но сообщила о росте количества активных пользователей мобильного интернета на 5,1% год к году.

После презентации результатов президент «Ростелекома» Михаил Осеевский сообщил о закрытии сделки по покупке нового центра обработки данных (ЦОД) в Медведково на 4 тыс.

Он не раскрыл сумму сделки. В пресс-службе РТК ЦОД уточнили, что «Ростелеком» приобрел дата-центр «Медведково 2» у комбинированного ЗПИФ «Рентал ПРО» под управлением ООО УК «А класс капитал». Этот объект, по данным “Ъ”, принадлежал девелоперу PNK Group, эксперты оценивали его стоимость в 19 млрд руб. (см. “Ъ” от 26 июня).

«Ростелеком» интенсифицирует инвестиции, что выражается в более чем двукратном росте затрат на приобретение основных средств и нематериальных активов (до 73,8 млрд руб.), обратил внимание старший инвестконсультант «Финама» Тимур Нигматуллин: «Обычно это связано либо с исполнением госзаказа, либо с подготовкой к IPO своих дочерних компаний, например, РТК ЦОД». Ранее представители «Ростелекома» сообщали о намерениях вывести на биржу эту структуру, объединяющую центры обработки данных компании (см. “Ъ” от 16 мая).

Юрий Литвиненко, Юлия Тишина