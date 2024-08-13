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Коммерсантъ FM
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Верховный суд пошел на СВО

Предлагается наделить судей правом освобождать будущих участников спецоперации

Пленум Верховного суда (ВС) России инициировал внесение изменений в уголовное законодательство, определив роль судебной системы в отправке фигурантов уголовных дел на СВО и в прекращении их уголовного преследования за боевые заслуги. Предлагается фактически наделить служителей Фемиды равными правами со следователями и дознавателями, а военным разрешить ходатайствовать об освобождении фигурантов, необходимых для участия в боевых действиях, и незамедлительно осуществлять принимаемые по ним решения. При этом отвечать за совершенные преступления, в том числе по искам потерпевших, придется сообщникам обвиняемых, которые предпочли остаться на гражданке.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В соответствии с законопроектом, представленным заместителем председателя Верховного суда РФ — председателем судебной коллегии по уголовным делам Владимиром Давыдовым, изменения должны быть внесены как в Уголовный, так и Уголовно-процессуальный кодексы.

Согласно предлагаемым нововведениям, приостанавливать уголовное преследование обвиняемых, решивших отправиться на СВО, может не только следователь с согласия своего руководителя и дознаватель под контролем прокурора, но и суд, вынося соответствующее постановление.

Просьба об этом должна исходить не только от фигуранта, но и руководства военной части, в которой ему предстоит служить.

Служителей Фемиды хотят наравне со следствием и дознанием наделить и правом прекращать ранее приостановленные в отношении участников спецоперации уголовные дела. Для этого, как и ранее, должна быть завершена их служба в зоне СВО или боевые заслуги фигурантов отмечены госнаградами.

Обвиняемым, решившим отправиться на СВО, меры пресечения, согласно законопроекту ВС, могут быть изменены судами не только по ходатайствам сторон уголовного судопроизводства, но и командования воинских частей (или учреждений). В случае отмены меры пресечения в виде заключения под стражу такой подозреваемый или обвиняемый «подлежит немедленному освобождению», отметили авторы документа.

Если обвиняемый решает заключить контракт, когда его уголовное дело рассматривается по существу, суд приостанавливает уголовное преследование в отношении такого фигуранта и освобождает, если требуется, его из-под стражи.

В отношении его подельников выполнение процессуальных действий продолжается. Когда раздельное судебное разбирательство препятствует рассмотрению уголовного дела в целом, то «все производство по нему приостанавливается». В дальнейшем дело на участника боевых действий выделяется и прекращается, а его оставшимся на гражданке сообщникам предстоит нести ответственность, в том числе по искам потерпевших.

Суд, вынесший приговор или обжалуемое решение, на основании ходатайства командования воинской части, независимо от поступления апелляционных жалоб или представления, отменяет меру пресечения в отношении осужденного, решившего отправиться на СВО. Тот же орган, указано в законопроекте, освобождает осужденного на условный срок, заключившего контракт с Минобороны, от отбытия и этого наказания.

«Полагаю, что инициированные Верховным судом РФ изменения являются объективной необходимостью, продиктованной судебной практикой применения порядка освобождения от уголовной ответственности участников СВО»,— отметил “Ъ” адвокат Роберт Зиновьев.

По его словам, ранее суды могли рассматривать этот вопрос лишь в отношении осужденных. Между тем изменениями в законодательство, принятыми весной 2024 года, был введен порядок приостановления уголовного преследования будущих участников СВО на стадии предварительного следствия или дознания. «Получилось, что из законодательного регулирования выпала стадия судебного следствия. Между тем в случае устранения этого досадного пробела очевиден экономический эффект. Какую экономию времени судопроизводства и финансовых затрат повлечет принятие этих изменений! Зачем проводить дорогостоящую процедуру полновесного судебного рассмотрения, особенно по сложным многоэпизодным делам с большим количеством участников судопроизводства, если можно уже на предварительном слушании удовлетворить ходатайство подсудимого, позволив ему отправиться по контракту в зону СВО?» — отметил защитник.

«Можно сказать, что данные поправки к закону являются вынужденной мерой как со стороны Верховного суда, так и госвласти в целом»,— отметил, в свою очередь, “Ъ” другой защитник — Александр Почуев.

По его словам, с началом СВО активно заработал «конвейер» пополнения действующих войск заключенными, который только недавно получил законодательную базу. «Но на практике она оказалась с "производственным" дефектом, так как из нее выпала судебная власть. Теперь приходится догонять и исправлять положение».

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Впрочем, полагает защитник, предложенная формулировка несовершенна, поскольку может быть истолкована как необходимость суду осуществлять совместные действия со следствием. «Поэтому я бы поставил в данном вопросе запятую»,— добавил адвокат Почуев.

Федор Максимов

Фотогалерея

Основные события СВО за август 2024 года

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На оперативном совещании Совбеза РФ по ситуации в приграничных с Украиной регионах 12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил Владимиру Путину, что под контролем ВСУ находится 28 населенных пунктов с населением до 2 тыс. человек

На оперативном совещании Совбеза РФ по ситуации в приграничных с Украиной регионах 12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил Владимиру Путину, что под контролем ВСУ находится 28 населенных пунктов с населением до 2 тыс. человек

Фото: пресс-служба президента РФ

В ночь с 11 на 12 августа на девятиэтажный жилой дом в Курске упала сбитая украинская ракета. В результате частично обрушился фасад здания и возник пожар, 15 человек были госпитализированы, двое — в тяжелом состоянии

В ночь с 11 на 12 августа на девятиэтажный жилой дом в Курске упала сбитая украинская ракета. В результате частично обрушился фасад здания и возник пожар, 15 человек были госпитализированы, двое — в тяжелом состоянии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

11 августа на одной из градирен Запорожской АЭС произошел пожар. По данным «Росатома», причиной возгорания стали атаки БПЛА 11 августа. Украина свою ответственность за инцидент не признала, инспекторы МАГАТЭ не смогли сделать однозначных выводов о причинах пожара

11 августа на одной из градирен Запорожской АЭС произошел пожар. По данным «Росатома», причиной возгорания стали атаки БПЛА 11 августа. Украина свою ответственность за инцидент не признала, инспекторы МАГАТЭ не смогли сделать однозначных выводов о причинах пожара

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

10 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции. Из приграничных районов были эвакуированы более 120 тыс. человек. &lt;br/>На фото: волонтерский медпункт для раненных жителей курской области и военных

10 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции. Из приграничных районов были эвакуированы более 120 тыс. человек.
На фото: волонтерский медпункт для раненных жителей курской области и военных

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

9 августа МЧС РФ объявило в Курской области чрезвычайную ситуацию федерального уровня. Местные власти описывают ситуацию как сложную и напряженную. Продолжается эвакуация. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что на стационарном лечении находятся 55 пострадавших при обстрелах в области, среди них восемь детей, 12 человек — в тяжелом состоянии &lt;br>На фото: обстрелянный автомобиль скорой медицинской помощи под городом Суджа

9 августа МЧС РФ объявило в Курской области чрезвычайную ситуацию федерального уровня. Местные власти описывают ситуацию как сложную и напряженную. Продолжается эвакуация. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что на стационарном лечении находятся 55 пострадавших при обстрелах в области, среди них восемь детей, 12 человек — в тяжелом состоянии
На фото: обстрелянный автомобиль скорой медицинской помощи под городом Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

9 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в многоквартирный дом в Шебекино попали четыре дрона ВСУ. В нескольких квартирах начался пожар. В ночь на 9 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 26 БПЛА над регионом, сообщили в Минобороны РФ

9 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в многоквартирный дом в Шебекино попали четыре дрона ВСУ. В нескольких квартирах начался пожар. В ночь на 9 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 26 БПЛА над регионом, сообщили в Минобороны РФ

Фото: @vvgladkov

7 августа президент РФ Владимир Путин провел совещание с руководителями силовых ведомств по ситуации в Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил главнокомандующему, что продвижение противника «вглубь территории на Курском направлении остановлено» и подразделения группировки «Север» совместно с пограничными органами ФСБ «продолжают уничтожать противника»

7 августа президент РФ Владимир Путин провел совещание с руководителями силовых ведомств по ситуации в Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил главнокомандующему, что продвижение противника «вглубь территории на Курском направлении остановлено» и подразделения группировки «Север» совместно с пограничными органами ФСБ «продолжают уничтожать противника»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

7 августа при атаке беспилотника в Курской области пострадал военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. На следующий день он был доставлен в НИИ Склифосовского (на фото). Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста

7 августа при атаке беспилотника в Курской области пострадал военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. На следующий день он был доставлен в НИИ Склифосовского (на фото). Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста

Фото: @dzdmos

7 августа в Курской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации, проводится эвакуация местных жителей с приграничных территорий. Развернут 21 пункт временного размещения &lt;br>На фото: разбитый после обстрела дронами гражданский автомобиль на трассе между Курском и Суджей

7 августа в Курской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации, проводится эвакуация местных жителей с приграничных территорий. Развернут 21 пункт временного размещения
На фото: разбитый после обстрела дронами гражданский автомобиль на трассе между Курском и Суджей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Под обстрел ВСУ попал Свято-Николаевский Белогорский монастырь в селе Горналь Курской области. Из него были эвакуированы 17 человек

Под обстрел ВСУ попал Свято-Николаевский Белогорский монастырь в селе Горналь Курской области. Из него были эвакуированы 17 человек

Фото: курская-епархия.рф

По данным Минобороны РФ, утром 6 августа ВСУ перешли в наступление в районе Курской области с целью захвата участка Суджанского района, прилегающего к границе с Украиной. В атаке участвовали около 1 тыс. военнослужащих ВСУ, были задействованы танки и бронемашины &lt;br>На фото: кадры поражения военной техники ВСУ на границе Курской области

По данным Минобороны РФ, утром 6 августа ВСУ перешли в наступление в районе Курской области с целью захвата участка Суджанского района, прилегающего к границе с Украиной. В атаке участвовали около 1 тыс. военнослужащих ВСУ, были задействованы танки и бронемашины
На фото: кадры поражения военной техники ВСУ на границе Курской области

Фото: Министерство обороны РФ

6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны Украины. В результате обстрелов и атак украинских беспилотников пострадало более 30 человек, погибли пять &lt;br>На фото: последствия обстрела города Суджа

6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны Украины. В результате обстрелов и атак украинских беспилотников пострадало более 30 человек, погибли пять
На фото: последствия обстрела города Суджа

Фото: @gubernator_46

5 августа президент РФ Владимир Путин распространил на сотрудников СКР правило о выплате в 5 млн руб. в случае гибели в зоне спецоперации и 3 млн руб. — в случае ранения

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Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

4 августа ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет ATACMS и Storm Shadow, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Около 30 жилых домов получили повреждения &lt;br>На фото: обломки ракеты ATACMS, сбитой средствами ПВО под Луганском

4 августа ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет ATACMS и Storm Shadow, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Около 30 жилых домов получили повреждения
На фото: обломки ракеты ATACMS, сбитой средствами ПВО под Луганском

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Минобороны РФ 4 августа сообщило о взятии под контроль села Новоселовка Первая в ДНР &lt;br>На фото: танк Т-80 группировки «Центр» на Авдеевском направлении

Минобороны РФ 4 августа сообщило о взятии под контроль села Новоселовка Первая в ДНР
На фото: танк Т-80 группировки «Центр» на Авдеевском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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4 августа глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Минобороны РФ с просьбой предоставить полномочия властям республики создавать полки и батальоны, чтобы впоследствии отправлять их в зону СВО

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4 августа первые 10 из 79 истребителей F-16, которые западные страны обещали передать ВСУ, доставили на территорию Украины. В июле Минобороны РФ сообщало, что компания «ФОРЭС» выплатит вознаграждение в размере 15 млн руб. за первый уничтоженный F-16 &lt;br>На фото: президент Украины Владимир Зеленский на фоне истребителя F-16 на аэродроме под Киевом во время празднования дня ВВС Украины, 4 августа

4 августа первые 10 из 79 истребителей F-16, которые западные страны обещали передать ВСУ, доставили на территорию Украины. В июле Минобороны РФ сообщало, что компания «ФОРЭС» выплатит вознаграждение в размере 15 млн руб. за первый уничтоженный F-16
На фото: президент Украины Владимир Зеленский на фоне истребителя F-16 на аэродроме под Киевом во время празднования дня ВВС Украины, 4 августа

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В прибрежной зоне в Севастополе идет установка бетонных укрытий, которые должны помочь отдыхающим спрятаться в случае обстрела пляжей, сообщил 2 августа в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Всего, по его словам, в городе поставят около 600 таких укрытий

В прибрежной зоне в Севастополе идет установка бетонных укрытий, которые должны помочь отдыхающим спрятаться в случае обстрела пляжей, сообщил 2 августа в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Всего, по его словам, в городе поставят около 600 таких укрытий

Фото: Телеграм-канал Михаила Развожаева

В ночь 2 августа силы ПВО уничтожили над Севастополем несколько БПЛА и ракет ATACMS, их части упали в жилых районах города, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Одна ракета ATACMS попала в девятиэтажку на улице Симонка, пробила крышу, но не взорвалась. Пиротехники МЧС позже вывезли ее на полигон и уничтожили &lt;br>На фото: уничтожение боеприпаса в Севастополе

В ночь 2 августа силы ПВО уничтожили над Севастополем несколько БПЛА и ракет ATACMS, их части упали в жилых районах города, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Одна ракета ATACMS попала в девятиэтажку на улице Симонка, пробила крышу, но не взорвалась. Пиротехники МЧС позже вывезли ее на полигон и уничтожили
На фото: уничтожение боеприпаса в Севастополе

Фото: кадр видео @mchs_official

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На оперативном совещании Совбеза РФ по ситуации в приграничных с Украиной регионах 12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил Владимиру Путину, что под контролем ВСУ находится 28 населенных пунктов с населением до 2 тыс. человек

Фото: пресс-служба президента РФ

В ночь с 11 на 12 августа на девятиэтажный жилой дом в Курске упала сбитая украинская ракета. В результате частично обрушился фасад здания и возник пожар, 15 человек были госпитализированы, двое — в тяжелом состоянии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

11 августа на одной из градирен Запорожской АЭС произошел пожар. По данным «Росатома», причиной возгорания стали атаки БПЛА 11 августа. Украина свою ответственность за инцидент не признала, инспекторы МАГАТЭ не смогли сделать однозначных выводов о причинах пожара

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

10 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции. Из приграничных районов были эвакуированы более 120 тыс. человек.
На фото: волонтерский медпункт для раненных жителей курской области и военных

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

9 августа МЧС РФ объявило в Курской области чрезвычайную ситуацию федерального уровня. Местные власти описывают ситуацию как сложную и напряженную. Продолжается эвакуация. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что на стационарном лечении находятся 55 пострадавших при обстрелах в области, среди них восемь детей, 12 человек — в тяжелом состоянии
На фото: обстрелянный автомобиль скорой медицинской помощи под городом Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

9 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в многоквартирный дом в Шебекино попали четыре дрона ВСУ. В нескольких квартирах начался пожар. В ночь на 9 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 26 БПЛА над регионом, сообщили в Минобороны РФ

Фото: @vvgladkov

7 августа президент РФ Владимир Путин провел совещание с руководителями силовых ведомств по ситуации в Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил главнокомандующему, что продвижение противника «вглубь территории на Курском направлении остановлено» и подразделения группировки «Север» совместно с пограничными органами ФСБ «продолжают уничтожать противника»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

7 августа при атаке беспилотника в Курской области пострадал военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. На следующий день он был доставлен в НИИ Склифосовского (на фото). Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста

Фото: @dzdmos

7 августа в Курской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации, проводится эвакуация местных жителей с приграничных территорий. Развернут 21 пункт временного размещения
На фото: разбитый после обстрела дронами гражданский автомобиль на трассе между Курском и Суджей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Под обстрел ВСУ попал Свято-Николаевский Белогорский монастырь в селе Горналь Курской области. Из него были эвакуированы 17 человек

Фото: курская-епархия.рф

По данным Минобороны РФ, утром 6 августа ВСУ перешли в наступление в районе Курской области с целью захвата участка Суджанского района, прилегающего к границе с Украиной. В атаке участвовали около 1 тыс. военнослужащих ВСУ, были задействованы танки и бронемашины
На фото: кадры поражения военной техники ВСУ на границе Курской области

Фото: Министерство обороны РФ

6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны Украины. В результате обстрелов и атак украинских беспилотников пострадало более 30 человек, погибли пять
На фото: последствия обстрела города Суджа

Фото: @gubernator_46

5 августа президент РФ Владимир Путин распространил на сотрудников СКР правило о выплате в 5 млн руб. в случае гибели в зоне спецоперации и 3 млн руб. — в случае ранения

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

4 августа ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет ATACMS и Storm Shadow, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Около 30 жилых домов получили повреждения
На фото: обломки ракеты ATACMS, сбитой средствами ПВО под Луганском

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Минобороны РФ 4 августа сообщило о взятии под контроль села Новоселовка Первая в ДНР
На фото: танк Т-80 группировки «Центр» на Авдеевском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

4 августа глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Минобороны РФ с просьбой предоставить полномочия властям республики создавать полки и батальоны, чтобы впоследствии отправлять их в зону СВО

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

4 августа первые 10 из 79 истребителей F-16, которые западные страны обещали передать ВСУ, доставили на территорию Украины. В июле Минобороны РФ сообщало, что компания «ФОРЭС» выплатит вознаграждение в размере 15 млн руб. за первый уничтоженный F-16
На фото: президент Украины Владимир Зеленский на фоне истребителя F-16 на аэродроме под Киевом во время празднования дня ВВС Украины, 4 августа

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В прибрежной зоне в Севастополе идет установка бетонных укрытий, которые должны помочь отдыхающим спрятаться в случае обстрела пляжей, сообщил 2 августа в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Всего, по его словам, в городе поставят около 600 таких укрытий

Фото: Телеграм-канал Михаила Развожаева

В ночь 2 августа силы ПВО уничтожили над Севастополем несколько БПЛА и ракет ATACMS, их части упали в жилых районах города, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Одна ракета ATACMS попала в девятиэтажку на улице Симонка, пробила крышу, но не взорвалась. Пиротехники МЧС позже вывезли ее на полигон и уничтожили
На фото: уничтожение боеприпаса в Севастополе

Фото: кадр видео @mchs_official

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