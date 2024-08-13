Верховный суд пошел на СВО

Пленум Верховного суда (ВС) России инициировал внесение изменений в уголовное законодательство, определив роль судебной системы в отправке фигурантов уголовных дел на СВО и в прекращении их уголовного преследования за боевые заслуги. Предлагается фактически наделить служителей Фемиды равными правами со следователями и дознавателями, а военным разрешить ходатайствовать об освобождении фигурантов, необходимых для участия в боевых действиях, и незамедлительно осуществлять принимаемые по ним решения. При этом отвечать за совершенные преступления, в том числе по искам потерпевших, придется сообщникам обвиняемых, которые предпочли остаться на гражданке.

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В соответствии с законопроектом, представленным заместителем председателя Верховного суда РФ — председателем судебной коллегии по уголовным делам Владимиром Давыдовым, изменения должны быть внесены как в Уголовный, так и Уголовно-процессуальный кодексы.

Согласно предлагаемым нововведениям, приостанавливать уголовное преследование обвиняемых, решивших отправиться на СВО, может не только следователь с согласия своего руководителя и дознаватель под контролем прокурора, но и суд, вынося соответствующее постановление.

Просьба об этом должна исходить не только от фигуранта, но и руководства военной части, в которой ему предстоит служить.

Служителей Фемиды хотят наравне со следствием и дознанием наделить и правом прекращать ранее приостановленные в отношении участников спецоперации уголовные дела. Для этого, как и ранее, должна быть завершена их служба в зоне СВО или боевые заслуги фигурантов отмечены госнаградами.

Обвиняемым, решившим отправиться на СВО, меры пресечения, согласно законопроекту ВС, могут быть изменены судами не только по ходатайствам сторон уголовного судопроизводства, но и командования воинских частей (или учреждений). В случае отмены меры пресечения в виде заключения под стражу такой подозреваемый или обвиняемый «подлежит немедленному освобождению», отметили авторы документа.

Если обвиняемый решает заключить контракт, когда его уголовное дело рассматривается по существу, суд приостанавливает уголовное преследование в отношении такого фигуранта и освобождает, если требуется, его из-под стражи.

В отношении его подельников выполнение процессуальных действий продолжается. Когда раздельное судебное разбирательство препятствует рассмотрению уголовного дела в целом, то «все производство по нему приостанавливается». В дальнейшем дело на участника боевых действий выделяется и прекращается, а его оставшимся на гражданке сообщникам предстоит нести ответственность, в том числе по искам потерпевших.

Суд, вынесший приговор или обжалуемое решение, на основании ходатайства командования воинской части, независимо от поступления апелляционных жалоб или представления, отменяет меру пресечения в отношении осужденного, решившего отправиться на СВО. Тот же орган, указано в законопроекте, освобождает осужденного на условный срок, заключившего контракт с Минобороны, от отбытия и этого наказания.

«Полагаю, что инициированные Верховным судом РФ изменения являются объективной необходимостью, продиктованной судебной практикой применения порядка освобождения от уголовной ответственности участников СВО»,— отметил “Ъ” адвокат Роберт Зиновьев.

По его словам, ранее суды могли рассматривать этот вопрос лишь в отношении осужденных. Между тем изменениями в законодательство, принятыми весной 2024 года, был введен порядок приостановления уголовного преследования будущих участников СВО на стадии предварительного следствия или дознания. «Получилось, что из законодательного регулирования выпала стадия судебного следствия. Между тем в случае устранения этого досадного пробела очевиден экономический эффект. Какую экономию времени судопроизводства и финансовых затрат повлечет принятие этих изменений! Зачем проводить дорогостоящую процедуру полновесного судебного рассмотрения, особенно по сложным многоэпизодным делам с большим количеством участников судопроизводства, если можно уже на предварительном слушании удовлетворить ходатайство подсудимого, позволив ему отправиться по контракту в зону СВО?» — отметил защитник.

«Можно сказать, что данные поправки к закону являются вынужденной мерой как со стороны Верховного суда, так и госвласти в целом»,— отметил, в свою очередь, “Ъ” другой защитник — Александр Почуев.

По его словам, с началом СВО активно заработал «конвейер» пополнения действующих войск заключенными, который только недавно получил законодательную базу. «Но на практике она оказалась с "производственным" дефектом, так как из нее выпала судебная власть. Теперь приходится догонять и исправлять положение».

Впрочем, полагает защитник, предложенная формулировка несовершенна, поскольку может быть истолкована как необходимость суду осуществлять совместные действия со следствием. «Поэтому я бы поставил в данном вопросе запятую»,— добавил адвокат Почуев.

Федор Максимов