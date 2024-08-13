Европу встретили в стыки

Появление большого количества стыковочных перелетов в Европу через постсоветские страны способствует возвращению интереса граждан РФ к европейским путешествиям. Спрос на поездки в Венгрию, Черногорию, Грецию, Болгарию, Португалию, Германию и на Кипр за год вырос на 21–70%. Продолжительность поездок также увеличивается: расходы нередко оказываются сопоставимы с отдыхом в Турции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Число бронирований размещения в Венгрии на вторую половину 2024 года выросло на 70% год к году, в Черногории — на 66%, в Болгарии — на 64%, в Греции — на 56%, в Португалии — на 41%, в Германии — на 21%, посчитали в «Островке». В целом продажи по европейским направлениям, по данным сервиса, за год выросли на 5%.

Гостиничные бронирования туристов из России по наиболее востребованным европейским направлениям во второй половине 2024 года Выйти из полноэкранного режима Страна Изменение спроса год к году (%) Средняя стоимость забронированной ночи (тыс. руб.) Изменение средней стоимости (%) Италия Нет изменений 14,4 13 Франция -10 19 6 Испания -20 15,3 20 Греция 56 11,5 10 Венгрия 70 7,7 -1 Германия 21 15,1 25 Сербия 45 2 9,6 Португалия 41 13,5 4 Черногория 66 15,9 -8 Болгария 64 7 -8,5 Открыть в новом окне Источник: данные «Островка».

В OneTwoTrip отмечают, что доля европейских стран в структуре бронирований авиаперелетов на август—октябрь этого года увеличилась на 4 процентных пункта, до 16% от всех продаж за рубеж. Согласно «Яндекс Путешествиям», Греция, Испания, Болгария, Венгрия и Италия лидируют среди стран, куда россияне в этом августе планируют зарубежные поездки на срок от семи дней. Рост по ним прослеживается при сокращении спроса на отдых в Турции и ОАЭ.

В «Слетать.ру» и «Интуристе» объясняют текущий заметный рост продаж по европейским направлениям низкой базой прошлого года.

Туроператор «Русский экспресс» фиксирует увеличение интереса к Кипру на 22,5% за год, к Италии — на 63%, Греции — на 58%. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин замечает, что косвенно растущий интерес к Европе подтверждается увеличением международного пассажиропотока на 23,2% в январе—июне год к году, по данным Росавиации. Число заявлений на итальянские визы за тот же период увеличилось на 36%, напоминает он. «Россияне привыкли к стыковочным авиаперелетам, усложнившейся процедуре получения шенгенских виз»,— добавляет представитель «Интуриста» Дарья Домостроева.

Управляющий директор «Островка» Дарья Кочеткова связывает интерес с появлением новых авиамаршрутов: «Раньше в роли хабов доминировали Стамбул, Дубай и Белград, сейчас доступны пересадки в странах СНГ и Грузии». В качестве примера эксперт приводит открытие перелетов Fly One из Еревана в Тиват, Eurowings в Берлин, Wizz Air из Кутаиси в Будапешт, Рим, Афины, Милан, Салоники, Ларнаку.

Дарья Домостроева добавляет, что организованные туристы в Черногорию добираются через Кувейт, в Грецию — через ОАЭ. В то же время дополнительных маршрутов в Испанию, по наблюдениям Дарьи Кочетковой, не появилось, поэтому спрос российских туристов на отдых в эту страну за год сократился. Снижение активности в «Островке» заметили и по Франции, связывая его с Олимпиадой.

По подсчетам «Яндекс Путешествий», в среднем на поездку в Грецию в августе российские туристы закладывают 14 дней, на 19% больше, чем годом ранее. Отдых в Испании планируют на 13 дней, в Венгрии — на 12. Год к году значения выросли на 13% и 35% соответственно.

Фактором роста продолжительности отдыха могла стать стабилизация цен на европейских направлениях. Средняя стоимость забронированной ночи на второе полугодие в странах Европы, по данным «Островка», составляет 14 тыс. руб., что на 5% больше год к году. Затраты на перелеты в Европу, по данным OneTwoTrip, за год выросли в среднем на 4%.

Средняя стоимость выкупленного организованного тура на Кипр, по оценкам «Русского экспресса», сейчас составляет 276 тыс. руб., в Италию — 334 тыс. руб., Грецию — 467 тыс. руб. Для сравнения: средний чек при бронировании тура в Турцию на июль—август 2024 года в Travelata.ru ранее оценивали в 251,6 тыс. руб. Расходы на туры в Европу сейчас могут быть сопоставимы с тратами на Турцию и ОАЭ, говорит Дмитрий Горин.

Но говорить о полном восстановлении спроса на Европу преждевременно: во второй половине 2024 года совокупная доля европейских направлений в структуре бронирований «Островка» составляет 11%, в докризисном 2019 году показатель был выше 60%. Дмитрий Горин предполагает, что число поездок россиян в Европу в условиях действующих ограничений, включая снижение темпов выдачи виз, вряд ли в ближайшей перспективе восстановится до уровня докризисного 2019 года.

Александра Мерцалова