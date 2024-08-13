Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Европу встретили в стыки

Российские отдыхающие освоили сложные маршруты

Появление большого количества стыковочных перелетов в Европу через постсоветские страны способствует возвращению интереса граждан РФ к европейским путешествиям. Спрос на поездки в Венгрию, Черногорию, Грецию, Болгарию, Португалию, Германию и на Кипр за год вырос на 21–70%. Продолжительность поездок также увеличивается: расходы нередко оказываются сопоставимы с отдыхом в Турции.

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Число бронирований размещения в Венгрии на вторую половину 2024 года выросло на 70% год к году, в Черногории — на 66%, в Болгарии — на 64%, в Греции — на 56%, в Португалии — на 41%, в Германии — на 21%, посчитали в «Островке». В целом продажи по европейским направлениям, по данным сервиса, за год выросли на 5%.

Гостиничные бронирования туристов из России по наиболее востребованным европейским направлениям во второй половине 2024 года

Страна Изменение спроса год к году (%) Средняя стоимость забронированной ночи (тыс. руб.) Изменение средней стоимости (%)
Италия Нет изменений 14,4 13
Франция -10 19 6
Испания -20 15,3 20
Греция 56 11,5 10
Венгрия 70 7,7 -1
Германия 21 15,1 25
Сербия 45 2 9,6
Португалия 41 13,5 4
Черногория 66 15,9 -8
Болгария 64 7 -8,5

Источник: данные «Островка».

В OneTwoTrip отмечают, что доля европейских стран в структуре бронирований авиаперелетов на август—октябрь этого года увеличилась на 4 процентных пункта, до 16% от всех продаж за рубеж. Согласно «Яндекс Путешествиям», Греция, Испания, Болгария, Венгрия и Италия лидируют среди стран, куда россияне в этом августе планируют зарубежные поездки на срок от семи дней. Рост по ним прослеживается при сокращении спроса на отдых в Турции и ОАЭ.

В «Слетать.ру» и «Интуристе» объясняют текущий заметный рост продаж по европейским направлениям низкой базой прошлого года.

Туроператор «Русский экспресс» фиксирует увеличение интереса к Кипру на 22,5% за год, к Италии — на 63%, Греции — на 58%. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин замечает, что косвенно растущий интерес к Европе подтверждается увеличением международного пассажиропотока на 23,2% в январе—июне год к году, по данным Росавиации. Число заявлений на итальянские визы за тот же период увеличилось на 36%, напоминает он. «Россияне привыкли к стыковочным авиаперелетам, усложнившейся процедуре получения шенгенских виз»,— добавляет представитель «Интуриста» Дарья Домостроева.

Управляющий директор «Островка» Дарья Кочеткова связывает интерес с появлением новых авиамаршрутов: «Раньше в роли хабов доминировали Стамбул, Дубай и Белград, сейчас доступны пересадки в странах СНГ и Грузии». В качестве примера эксперт приводит открытие перелетов Fly One из Еревана в Тиват, Eurowings в Берлин, Wizz Air из Кутаиси в Будапешт, Рим, Афины, Милан, Салоники, Ларнаку.

Дарья Домостроева добавляет, что организованные туристы в Черногорию добираются через Кувейт, в Грецию — через ОАЭ. В то же время дополнительных маршрутов в Испанию, по наблюдениям Дарьи Кочетковой, не появилось, поэтому спрос российских туристов на отдых в эту страну за год сократился. Снижение активности в «Островке» заметили и по Франции, связывая его с Олимпиадой.

По подсчетам «Яндекс Путешествий», в среднем на поездку в Грецию в августе российские туристы закладывают 14 дней, на 19% больше, чем годом ранее. Отдых в Испании планируют на 13 дней, в Венгрии — на 12. Год к году значения выросли на 13% и 35% соответственно.

Фактором роста продолжительности отдыха могла стать стабилизация цен на европейских направлениях. Средняя стоимость забронированной ночи на второе полугодие в странах Европы, по данным «Островка», составляет 14 тыс. руб., что на 5% больше год к году. Затраты на перелеты в Европу, по данным OneTwoTrip, за год выросли в среднем на 4%.

Средняя стоимость выкупленного организованного тура на Кипр, по оценкам «Русского экспресса», сейчас составляет 276 тыс. руб., в Италию — 334 тыс. руб., Грецию — 467 тыс. руб. Для сравнения: средний чек при бронировании тура в Турцию на июль—август 2024 года в Travelata.ru ранее оценивали в 251,6 тыс. руб. Расходы на туры в Европу сейчас могут быть сопоставимы с тратами на Турцию и ОАЭ, говорит Дмитрий Горин.

Самые дешевые рейсы за рубеж нашлись за пределами Москвы

Но говорить о полном восстановлении спроса на Европу преждевременно: во второй половине 2024 года совокупная доля европейских направлений в структуре бронирований «Островка» составляет 11%, в докризисном 2019 году показатель был выше 60%. Дмитрий Горин предполагает, что число поездок россиян в Европу в условиях действующих ограничений, включая снижение темпов выдачи виз, вряд ли в ближайшей перспективе восстановится до уровня докризисного 2019 года.

Александра Мерцалова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...