Главные новости за 7 августа. Сочи

Дожди на территории Сочи и Сириуса могут привести к выходу рек из берегов. Повышение уровня воды спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Водитель «Камаза», который столкнулся с поездом Казань — Адлер в Волгоградской области, умер в реанимации. В больницах Волгоградской области остаются трое пострадавших при крушении поезда. Пациентам от 31 до 54 лет. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Сочи показал наибольший рост цен на рынке нового жилья за последние пять лет. С 2019 года средневзвешенная стоимость 1 кв. м в новостройках курорта выросла почти впятеро — со 105 тыс. до 501 тыс. руб.

За семь месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го на федеральной территории Сириус на 20% выросло количество ДТП на дорогах, подведомственных ФКУ «Черноморье». При этом на 67% сократилось количество погибших, но на 40% выросло число пострадавших.

В Сочи прокуратура Хостинского района вернула в казну муниципалитета благоустроенную квартиру стоимостью 10 млн руб. Ее незаконно получил иностранный гражданин.

Жители России продолжают активно посещать Сочи на короткие выходные поездки, несмотря на минимальный прирост затрат. В 2024 году средняя стоимость отдыха на выходные в Сочи выросла на 4,5% и составляет 8,7 тыс. руб. без учета дорожных расходов.

Судебные приставы Краснодарского края задержали 35-летнего гражданина Сербии, разыскиваемого за преступление, предусмотренное ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Глава Сочи Андрей Прошунин прокомментировал атаки ВСУ на населенные пункты Курской области. Мэр курорта в своем Telegram-канале назвал нападение на приграничные регионы России «бесчеловечным».

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