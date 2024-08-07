Из-за дождей горные реки в Сочи могут выйти из берегов

Дожди на территории Сочи и Сириуса могут привести к выходу рек из берегов. Повышение уровня воды спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Эксперт напомнил, что в Сочи и Сириусе проходят интенсивные осадки. В связи с этим, отметил господин Вильфанд, есть риск выхода из берегов воды в горных реках.

В течение суток в отдельных районах Краснодарского края прогнозируют дальнейшее ухудшение погоды, начавшееся еще 6 августа. Местами возможны ливни с грозами, усиление ветра.

Днем накануне сообщалось, что в Сириусе проводят мониторинг уровня воды в каналах. Проверку инициировали на фоне непогоды и возможного повышения уровня воды.

Вячеслав Рыжков

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