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Из-за дождей горные реки в Сочи могут выйти из берегов

Дожди на территории Сочи и Сириуса могут привести к выходу рек из берегов. Повышение уровня воды спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Эксперт напомнил, что в Сочи и Сириусе проходят интенсивные осадки. В связи с этим, отметил господин Вильфанд, есть риск выхода из берегов воды в горных реках.

В течение суток в отдельных районах Краснодарского края прогнозируют дальнейшее ухудшение погоды, начавшееся еще 6 августа. Местами возможны ливни с грозами, усиление ветра.

Днем накануне сообщалось, что в Сириусе проводят мониторинг уровня воды в каналах. Проверку инициировали на фоне непогоды и возможного повышения уровня воды.

Вячеслав Рыжков

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