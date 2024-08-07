В Сириусе на 20% выросло количество ДТП

За семь месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го на федеральной территории Сириус на 20% выросло количество ДТП на дорогах, подведомственных ФКУ «Черноморье». При этом на 67% сократилось количество погибших, но на 40% выросло число пострадавших, рассказали в пресс-службе ФКУ «Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За июль текущего года общее число ДТП в сравнении с прошлым июлем в Сириусе выросло на 150%. На 100% сократилось количество погибших. На 600% выросло количество пострадавших (всего семь человек).

В целом по Краснодарскому краю за семь месяцев на дорогах ФКУ «Черноморье» количество ДТП уменьшилось на 2%. На 51% выросло количество погибших, на 7% — пострадавших. В июле по сравнению с июлем 2023 года количество аварий на Кубани выросло на 7%, в них погибло на 113% больше людей, чем годом ранее, на 22% больше раненых.

В ФКУ «Черноморье» заявили, что главной причиной всех смертельных аварий является крайне низкая культура водителей и грубейшие и безответственные нарушения ПДД. Это касается, в частности, игнорирования дорожных знаков и разметки. Федеральные дорожники разрабатывают ряд дополнительных мер организации и контроля дорожного движения, часть вступит в силу уже в сентябре.

Вячеслав Рыжков

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