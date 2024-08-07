За пять лет стоимость «квадрата» нового жилья в Сочи выросла в пять раз

Сочи показал наибольший рост цен на рынке нового жилья за последние пять лет. С 2019 года средневзвешенная стоимость 1 кв. м в новостройках курорта выросла почти впятеро — со 105 тыс. руб. до 501 тыс. руб., сообщает пресс-служба Единого реестра застройщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Аналитики считают, что таких показателей роста удалось достигнуть за счет действующего моратория на новое строительство и обилия элитных проектов, успевших получить разрешение до его введения. В их числе эксперты называют ЖК «Нескучный сад» от «Неометрии» с квартирами стоимостью 150 млн руб. и более.

Сочи лидирует также по темпам роста цен на вторичном рынке. «Квадрат» такого жилья за пять лет подорожал на 168%. Вдвое и более подорожало готовое жилье в Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Красноярске, Воронеже, Волгограде и Краснодаре.

В целом с 2019 года в большинстве российских городов с населением более 1 млн человек рост цен на строящуюся недвижимость с 2019 года превысил 100%. Лидерами стали Челябинск, Краснодар, Нижний Новгород и Сочи.

Вячеслав Рыжков

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