Глава Сочи заявил о готовности помочь жителям Курской области

Глава Сочи Андрей Прошунин прокомментировал атаки ВСУ на населенные пункты Курской области. Мэр курорта в своем Telegram-канале назвал нападение на приграничные регионы России «бесчеловечным».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Бесчеловечные атаки по мирному населению в приграничных регионах России со стороны киевского режима, к сожалению, продолжаются. Выражаю соболезнования и искреннюю поддержку родственникам погибших и пострадавших в Курской области. Сочи с вами!» — написал господин Прошунин.

Мэр также заявил о готовности оказать помощь курянам. Ранее об этом же сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Утром накануне, 6 августа, российскую границу в Курской области пытались пересечь формирования ВСУ. Появились сообщения об обстреле со стороны Украины жилого сектора. По данным Минобороны, в атаке участвовали 300 украинских диверсантов с 11 танками и 20 бронемашинами. Известно о пяти погибших и около 30 пострадавших в результате нападения.

Вячеслав Рыжков

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram