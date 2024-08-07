Прокуратура в Сочи вернула в казну муниципалитета квартиру за 10 млн рублей

В Сочи прокуратура Хостинского района вернула в казну муниципалитета благоустроенную квартиру стоимостью 10 млн руб. Ее незаконно получил иностранный гражданин, рассказали в пресс-службе краевого надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Прокуратура выяснила, что 53-летний иностранец предоставил в нотариальную контору поддельное свидетельство о заключении брака с ранее умершей гражданкой РФ. Приезжий планировал таким образом получить квартиру россиянки в Сочи. Стоимость недвижимости оценивается в 10 млн руб. В прокуратуре отметили, что по закону в данном случае недвижимость является выморочным имуществом и должна перейти в собственность муниципалитета.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Дело уже передали в суд. Также надзорный орган подал иск признании квартиры выморочным имуществом и передаче ее в казну муниципалитета. Право собственности на квартиру зарегистрировано за городом.

Вячеслав Рыжков

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