Умер водитель грузовика, столкнувшегося с поездом Казань — Адлер

Водитель «Камаза», который столкнулся с поездом Казань — Адлер в Волгоградской области, умер в реанимации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на областной комитет здравоохранения. Аналогичная информация появилась в ряде Telegram-каналов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В комитете уточнили, что 44-летний водитель грузовика скончался «из-за тяжести состояния». Ранее в оперативных службах региона уточняли, что мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В больницах Волгоградской области остаются трое пострадавших при крушении поезда. Пациентам от 31 до 54 лет. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Поезд Казань — Адлер сошел с рельсов в Волгоградской области после столкновения с «Камазом» в конце июля. После аварии госпитализировали около 20 человек. Еще 140 пассажиров получили ссадины и ушибы. По факту случившегося расследуется уголовное дело.

Вячеслав Рыжков

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