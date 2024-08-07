В Лазаревском районе Сочи задержали разыскиваемого сербского преступника

Судебные приставы Краснодарского края задержали 35-летнего гражданина Сербии, разыскиваемого за преступление, предусмотренное ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Об этом сообщает пресс-служба главного управления ФССП по Краснодарскому краю.

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По данным ведомства, мужчина жестоко избил россиянку и скрывался. Задержание произошло в здании Лазаревского районного суда, когда мужчина попытался пройти через пропускной режим. Злоумышленник не сопротивлялся.

Ранее сообщалось, что в Сочи разыскивают подозреваемого в убийстве человека. Мужчине примерно 35–40 лет, рост около 175 см. У фигуранта уголовного дела карие глаза, нос с горбинкой и темные волосы.

Мария Удовик

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