Траты на отдых в Сочи растут медленнее, чем в прошлом году

Жители России продолжают активно посещать Сочи на короткие выходные поездки, несмотря на минимальный прирост затрат. По данным аналитического проекта T-Data, в 2024 году средняя стоимость отдыха на выходные в Сочи выросла на 4,5% и составляет 8,7 тыс. руб. без учета дорожных расходов. В прошлом году прирост составлял 10,3%, в 2022 году — на 5,5%, а в 2021-м — 10,8%, сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

В связи с общим замедлением внутреннего турпотока туристы ищут более доступные варианты размещения и стараются экономить на дополнительных расходах. Например, цены на такси в Сочи увеличились на 6,6% год к году, а расходы на питание выросли на 6,4%. По оценкам T-Data, средние траты на размещение в Сочи возросли на 3,8%, до 3,6 тыс. руб. за ночь.

Согласно Росстату, в первой половине 2024 года в российских средствах размещения остановились 38,8 млн туристов. Это на 11,8% больше по сравнению данными за прошлый год. Однако в конце июля и начале августа бронирования внутри страны снизились на 10% по сравнению с прошлым годом, что вынудило некоторые отели снижать цены. Тем не менее общий рост числа поездок по стране по итогам года ожидается на уровне 5–10%, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

Эксперты отмечают, что туристы все чаще выбирают более бюджетные средства размещения и отказываются от экскурсий, предпочитая самостоятельные поездки. В Сочи, который остается одним из самых популярных направлений, наблюдается стремление отдыхающих сократить расходы, что в свою очередь влияет на общую динамику роста стоимости туристических поездок.

Мария Удовик

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