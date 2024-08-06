Anadolu Efes не получала официального ответа по поводу покупки бизнеса AB InBev

Турецкий производитель пива Anadolu Efes заявил, что не получал никакого уведомления от российской стороны об отказе в сделке с бельгийской AB InBev. Турецкая компания хочет купить долю у бельгийской компании в их совместном российском бизнесе AB InBev Efes.

Сегодня, 6 августа, РБК со ссылкой на источники сообщил, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций отказала Efes Breweries International BV (через нее работает Anadolu Efes) в покупке доли в AB InBev Efes BV. Утверждалось, что решение было вынесено еще 20 июня.

Позднее Anadolu Efes распространила сообщение, в котором заявила, что никакого ответа по сделке не получала. «Сегодня в СМИ появились новости о том, что сделка была отклонена регуляторными органами, однако мы не получили никакого официального ответа по этому поводу. О любых дальнейших изменениях будет объявлено должным образом»,— говорится в сообщении.

В апреле 2022 года бельгийская AB InBev объявила, что продаст долю в AB InBev Efes в российском бизнесе. В декабре 2023 года стало известно, что купить ее решила Anadolu Efes. Тогда же началось юридическое оформление сделки. По информации Bloomberg, стоимость всего российского бизнеса AB InBev Efes BV оценивается в $1,1–1,3 млрд.

Милена Костерева