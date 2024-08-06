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Коммерсантъ FM
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РБК: российские власти отказали турецкой Efes в покупке бизнеса AB InBev Efes

Правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций отказала Efes Breweries International BV в покупке доли в голландской AB InBev Efes BV. Решение было вынесено 20 июня, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

AB InBev Efes BV — совместное предприятие (СП) Anadolu Efes и бельгийской Anheuser-Busch InBev. Оно управляет их российским бизнесом через компании «АБ ИнБев Эфес», «ИнБев Трейд», «Восток Солод» и «Бастилс Тех». К ним относятся бренды пива Bud, Hoegaarden, «Клинское».

Причины отказа комиссии неизвестны. В правительстве переадресовали вопросы Минфину, тот от комментариев отказался. В Anadolu Efes заявили, что бизнес в России продолжает работать в обычном режиме под руководством Anadolu Efes.

В апреле 2022 года бельгийская AB InBev объявила, что продаст долю в AB InBev Efes в России. Компания говорила, что это приведет к неденежным убыткам от списания на $1,1 млрд. В декабре 2023 года сообщалось, что Anadolu Efes договорилась о покупке доли AB InBev в российском СП. Bloomberg со ссылкой на KPMG писало, что стоимость всего российского бизнеса AB InBev Efes BV оценивалось в $1,1–1,3 млрд.

По данным NielsenIQ, продажи пива в денежном выражении в России за полгода выросли почти на 13%. В литрах спрос стал больше почти на 5%. Пиво — самый популярный алкогольный напиток. Его доля сейчас занимает 83% продаж всего алкоголя, отмечают аналитики.

Подробности — в материале «Ъ» «Пиво продажами пенится».

Лаура Кеффер

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